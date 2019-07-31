Зеленский и Лукашенко пообщались по телефону (4 новости) «Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Беларуси Александр Лукашенко провели телефонный разговор и пригласили друг друга в гости, сообщает ONLINE.UA..»

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

Лукашенко поздравил украинского коллегу с успешным проведением политических кампаний, пожелав успехов в формировании органов власти и в целом в дальнейшей работе.

Зеленский еще раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес Лукашенко, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире. Тот приглашение принял, отметив, что как инициатор и соавтор данного мероприятия видит его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран.

Кроме того, Зеленский подробно рассказал президенту Беларуси о ситуации на Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования данного конфликта. Белорусский лидер в свою очередь заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну-приверженицу мирных инициатив и процессов.

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Отдельным комплексом во время разговора были обсуждены вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства. Здесь президенты особое внимание уделили ходу уборочной кампании в обеих странах. Еще одной отдельной темой разговора стало взаимодействие и обеспечение национальной безопасности обеих стран в энергетической сфере.

Зеленский также поздравил Александра Лукашенко с блестящим проведением II Европейских игр, подчеркнув, что в Украине следили и за ходом соревнований и, безусловно, за выступлением своих спортсменов. Лукашенко в ответ поздравил коллегу с высоким результатом украинской сборной.

В финале разговора Лукашенко пригласил Президента Украины посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял.