Зеленский и митрополит Епифаний проводят встречу: фото

Избранный президент Украины Владимир Зеленский и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний проводят встречу в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

В пресс-службе не сообщают подробностей встречи.

В частности, добавим, что сегодня ЦИК объявил официальные результаты выборов. По результатам подсчета протоколов, Зеленский получил 73,22% голосов, в то время как действующий президент набрал 24,45%.

Ранее почетный патриарх Филарет сообщал, что Владимир Зеленский принес Православной церкви Украины извинения за шутку о томосе. РБК-Украина писало, что в прошлом году на одном из выступлений студии "Квартал 95" Зеленский в шутку назвал томос об автокефалии церкви "термосом", после чего на него обрушился шквал критики, в том числе со стороны действующего президента Петра Порошенко.

Зеленскому лучше не встречаться лицом к лицу с Путиным, – Апаршин

Также добавим, что в интервью РБК-Украина Зеленский рассказал о своем отношении к религии. Он считает себя религиозным человеком, однако предпочитает не обсуждать эту тему.

Обновлено в 17:21 Встреча в Киеве в Михайловском Златоверхом монастыре, отметила пресс-служба Православной церкви Украины.

Обновлено в 17:41 30 апреля в Киеве состоялась встреча Владимира Зеленского с Митрополитом Православной Церкви Украины Епифанием. Информация об этом появилась на странице церкви в сети Facebook. Встреча новоизбранного Президентом Владимира Зеленского и митрополита Православной церкви Украины состоялась в Михайловском Золотоверхом монастыре. О чём будущий глава государства общался с Предстоятелем ПЦУ пока не сообщают.