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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 17:41
· Встреча · Православная Церковь · Церковь
Зеленский и митрополит Епифаний проводят встречу: фото

Зеленский и митрополит Епифаний проводят встречу: фото (9 новостей)

«В качестве места встречи был выбран Михайловский златоверхий монастырь»

Избранный президент Украины Владимир Зеленский и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний проводят встречу в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

В пресс-службе не сообщают подробностей встречи.

В частности, добавим, что сегодня ЦИК объявил официальные результаты выборов. По результатам подсчета протоколов, Зеленский получил 73,22% голосов, в то время как действующий президент набрал 24,45%.

Ранее почетный патриарх Филарет сообщал, что Владимир Зеленский принес Православной церкви Украины извинения за шутку о томосе. РБК-Украина писало, что в прошлом году на одном из выступлений студии "Квартал 95" Зеленский в шутку назвал томос об автокефалии церкви "термосом", после чего на него обрушился шквал критики, в том числе со стороны действующего президента Петра Порошенко.

Зеленскому лучше не встречаться лицом к лицу с Путиным, – Апаршин
Зеленскому лучше не встречаться лицом к лицу с Путиным, – Апаршин

Также добавим, что в интервью РБК-Украина Зеленский рассказал о своем отношении к религии. Он считает себя религиозным человеком, однако предпочитает не обсуждать эту тему.

Обновлено в 17:21 Встреча в Киеве в Михайловском Златоверхом монастыре, отметила пресс-служба Православной церкви Украины.

Обновлено в 17:41 30 апреля в Киеве состоялась встреча Владимира Зеленского с Митрополитом Православной Церкви Украины Епифанием. Информация об этом появилась на странице церкви в сети Facebook. Встреча новоизбранного Президентом Владимира Зеленского и митрополита Православной церкви Украины состоялась в Михайловском Золотоверхом монастыре. О чём будущий глава государства общался с Предстоятелем ПЦУ пока не сообщают.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский и митрополит Епифаний проводят встречу: фото»
Фото Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием: появилось фото
Фото Зеленский и Епифаний проводят встречу
Фото Зеленский и митрополит Епифаний проводят встречу в Михайловском монастыре в Киеве
Фото Митрополит Епифаний провел встречу с Зеленским
Фото В Михайловском монастыре в Киеве встретились Зеленский и митрополит Епифаний
Фото Зеленский поговорил с митрополитом Епифанием
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  30.04.19, 15:40 В качестве места встречи был выбран Михайловский златоверхий монастырь
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  30.04.19, 16:03 Избранный президент Украины Владимир Зеленский и глава Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний проводят встречу в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.
Голос.UA Голос.UA  ·  30.04.19, 16:21 Избранный президент Украины Владимир Зеленский и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний проводят встречу в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба…
Капитал Капитал  ·  30.04.19, 16:25 Избранный президент Украины Владимир Зеленский и глава Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провели встречу в Михайловском Златоверхом монастыре…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  30.04.19, 16:35 Избранный президент Владимир Зеленский и глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний проводят встречу в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.Встреча проходит в Михайловском Златоверхом монастыре.
Телеграф Телеграф  ·  30.04.19, 17:17 В Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве 30 апреля проходит встреча главы ПЦУ митрополита Епифания с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  30.04.19, 17:21 Новоизбранный президент Владимир Зеленский побывал на встрече с главой ПЦУ митрополитом Епифанием. О чем они говорили не сообщается. Встреча в Киеве в Михайловском Златоверхом монастыре, отметила пресс-служба…
Первый Городской (Кривой Рог) Первый Городской (Кривой Рог)  ·  30.04.19, 17:41 30 апреля в Киеве состоялась встреча Владимира Зеленского с Митрополитом Православной Церкви Украины Епифанием. Информация об этом появилась на странице церкви в сети Facebook. Встреча новоизбранного…
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