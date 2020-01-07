Зеленский и Помпео провели телефонный разговор: что обсуждали

Глава Госдепартамента США Майк Помпео провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа. Во время разговора стороны обсудили перенос визита Помпео в Украину. "Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, и Госсекретарь поблагодарил за осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде", – говорится в сообщении. Также во время разговора с президентом Помпео подчеркнул решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США и подтвердил долгосрочное стратегическое партнерство между двумя странами. Поездка госсекретаря США в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр была отложена из-за обострившейся ситуации в Ираке. В канун Нового года несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Багдаде. Как ранее сообщал Фокус: 3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Командующим спецподразделения "Аль-Кудс" стал заместитель Сулеймани, бригадный генерал Эсмаил Каани. Президент США Дональд Трамп обещает "быстрые и сильные удары" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.