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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 01:06
· США · Президент Украины · Посол
Зеленский и Трамп нашли общий язык, – посол

Зеленский и Трамп нашли общий язык, – посол (8 новостей)

«Президенты долго общались по телефону»

Постоянный представитель США при Европейском союзе Гордон Сондланд считает, что президенты Украины и США нашли общий язык. Американский дипломат сказал об этом после встречи 26 июля в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, передает Радио Свобода.

"Вчера президент Зеленский довольно долго общался по телефону с президентом Трампом, они знакомились. Я общался с обоими и до, и после этого разговора. Разговор прошел очень успешно, они сразу нашли общий язык. Президент Трамп в конце разговора пригласил Зеленского в Белый дом на время, которое подходит для обеих сторон, в ближайшем будущем", - сказал дипломат.

25 июля Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Стороны договорились обсудить украинско-американское взаимодействия во время визита Зеленского в Штаты. Американский выразил уверенность, что новая украинская власть сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США. Он также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность способствовать проведению реформ.

24 июля временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор сообщил, что по-прежнему неизвестно, когда состоится встреча Зеленского с Трампом.

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Месяц назад на аналогичный вопрос Тейлор отвечал, что США "очень заинтересованы как можно быстрее определиться с датой и повесткой дня этой встречи".

Обновлено в 00:30 Президенты долго общались по телефону

Обновлено в 01:06 Он также сообщил, что сейчас по инициативе Трампа в США создана рабочая группа, которая сосредоточена на разных аспектах сотрудничества с Украиной. В группу, кроме других, входят министр энергетики США Рик Перри, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер и временный поверенный по делам Украины Уильям Тэйлор, рассказал Сонланд.

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Телеграф Телеграф  ·  26.07.19, 22:15 Постпред США при Евросоюзе считает, что Зеленский и Трамп нашли общий язык.
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Униан Униан  ·  26.07.19, 23:23 По словам дипломата, Трамп в конце разговора пригласил Зеленского в Белый дом в срок, который подходит для обеих сторон, в ближайшем будущем.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.07.19, 23:23 Постоянный представитель США при Европейском союзе Гордон Сондланд считает, что президенты Украины и США нашли общий язык.
Обозреватель Обозреватель  ·  27.07.19, 00:30 Президенты долго общались по телефону
Гордон Гордон  ·  27.07.19, 01:06 Первый телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским главой государства Владимиром Зеленский был довольно долгим,  отметил постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондланд.Постоянный…
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