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Политика
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 18:13
Зеленский инициирует внеочередное заседание ВР — Березюк

Зеленский инициирует внеочередное заседание ВР — Березюк (12 новостей)

«Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внеочередное заседание Верховной Рады для принятия изменений к закону о выборах народных депутатов»

У Зеленского будут просить провести внеочередное заседание Верховной Рады завтра, 22 мая. Об этом в ходе брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина" заявил советник президента Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан. 

"Дату проведения внеочередной сессии определяет председатель ВР. Мы будем предлагать провести ее завтра, поскольку оптимальный срок публикации указа, чтобы соблюсти все нормы Конституции, это период 60 дней, и проведение выборов в последнее воскресенье этого периода, это именно публикация указа завтра", - сказал Богдан и добавил, что возможно, сам Указ о роспуске Рады придется опубликовать немного позже. 

"Возможно, с публикацией нужно будет потянуть несколько дней, чтобы провести досрочную сессию, результаты голосования подписать и опубликовать, чтобы новый избирательный процесс начался в процесс выборов", - сказал Богдан. 

В то же время Богдан отметим, что Указ может быть подписан в ближайшее время, а досрочные выборы в Раду, предположительно, состоятся 21 июля.

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Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду. Ожидалось, что указ о роспуске парламента будет первым документом, который подпишет президент, однако первым он подписал указ о вступлении в права главнокомандующего. 

Сегодня утром к нему на консультацию прибыли лидеры парламентских фракций, и как сказал Андрей Богдан все лидеры фракций согласились с возможностью роспуска Рады. 

Что касается изменений в избирательное законодательство, которыми и должна бы заняться Рада во время внеочередного заседания, то по словам депутата Виталия Хомутынника, Зеленский хочет отмены мажоритарной избирательной системы и снижения проходного барьера до 3%. 

Обновлено в 18:08 "Прошу председателя Верховной рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", - написал Зеленский.

Обновлено в 18:13 Сегодня Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля 2019 года.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский инициирует внеочередное заседание ВР — Березюк»
Фото Раду хотят собрать на срочное заседание
Фото Зеленский просит Парубия созвать 22 мая внеочередное заседание рады для внесения изменений в закон о выборах нардепов
Фото Зеленский просит Парубия созвать на завтра внеочередное заседание Рады
Фото Зеленский попросил Парубия созвать на 22 мая внеочередное заседание Рады
Фото Зеленский просит Парубия созвать 22 мая внеочередное заседание Рады
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