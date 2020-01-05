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Украина
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 17:14
· Оман · У Зеленского
Зеленский из заснеженных Карпат махнул в жаркий Оман: в чем причина

Зеленский из заснеженных Карпат махнул в жаркий Оман: в чем причина (16 новостей)

«У президента там запланирована встреча на высшем уровне»

Ранее в СМИ появилась информация, что Президент Украины Владимир Зеленский со своей семьей поехали на отдых в Оман, где проводят время в одном из самых дорогих отелей. В офисе Президента объяснили: Зеленские действительно поехали в аравийскую страну, где отдыхают за собственные средства.

В Оман Владимир Зеленский отбыл рейсовым самолетом за свой счет, отметили в ОПУ.

Кроме отдыха, у президента Украины там запланированы встречи на высшем уровне.

В Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину, – пояснили в Офисе Президента.

Зеленский уехал отдыхать в Оман – СМИ
Зеленский уехал отдыхать в Оман – СМИ

Что известно о поездке Зеленского в Оман? Ранее украинские СМИ писали, что Владимир Зеленский уехал с семьей в Оман, где отдыхает в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость самого дорогого номера в нем за сутки составляет до 4 тысяч евро.

Отель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, где предположительно отдыхает Владимир Зеленский

Обновлено в 16:25 Глава государства 2 января покинул свою резиденцию "Гута" в Ивано-Франковской области и отправился в Киев. Оттуда уже самолетом полетел в Оман, передает FaceNews.ua.По информации журналистов, поездка главы государства полностью конфиденциальная. "Остановилась семья президента в одном из самых роскошных отелей Омана…

Обновлено в 17:14 У дорогому готелі із родиною. Президента України Володимира Зеленського помітили на відпочинку в Омані. Знімки із 5-ти зіркового готелю оприлюднило одне з інтернет-видань. #Еспресо #Зеленський #Оман #готель #відпочинок Telegram - https://t.me/espresotb

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский из заснеженных Карпат махнул в жаркий Оман: в чем причина»
Фото Зеленский из заснеженных Карпат махнул в жаркий Оман: в чем причина
Фото Полетел за свой счет вместе с семьей. У Зеленского подтвердили, что он отдыхает в Омане
Фото Зеленский с семьей полетел в Оман
Фото Зеленский прибыл с визитом в Оман
Фото Зеленский полетел в Оман за собственные средства, - ОП
Фото Зеленский прибыл в Оман для встреч с властями на высшем уровне
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  05.01.20, 15:06 Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел в Оман.
Главред Главред  ·  05.01.20, 15:12 Президент Владимир Зеленский, который отдыхал на популярном курорте в Карпатах, вместе с семьей отбыл из Украины в Оман.  Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский отправился в Оман рейсовым...
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  05.01.20, 15:31 В ОПУ утверждают, что в Омане Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  05.01.20, 15:34 Президент Владимир Зеленский с семьей находится в Омане, - сообщает Офис президента Украины в Фейсбуке
ТСН ТСН  ·  05.01.20, 15:41 У президента там запланирована встреча на высшем уровне.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Капитал Капитал  ·  05.01.20, 15:46 Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в Омане встречу на высшем уровне, во время которой обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Об этом сообщает пресс-служба…
Телеграф Телеграф  ·  05.01.20, 15:57 Зеленский полетел в Оман с семьей за собственные средства и проведет там ряд встреч, сообщают в ОП.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  05.01.20, 15:58 Президент Владимир Зеленский прибыл с семьей в Оман, где у него запланирована встреч на высшем уровне. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента в воскресенье, 5 января. "Президент Владимир Зеленский…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  05.01.20, 16:00 Президент Владимир Зеленский поехал в Оман с семьей за свой счет. Об этом сообщает Офис президента в Facebook."Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом…
Газета День Газета День  ·  05.01.20, 16:01 Президент Украины Владимир Зеленский находится в Омане, где обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепления дипломатических отношений и привлечения инвестиций. Об этом сообщает Офис…
ForUm ForUm  ·  05.01.20, 16:02 Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента.«Президент Владимир Зеленский…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  05.01.20, 16:07 Президент Владимир Зеленский прибыл в Оман, где у главы государства в ближайшее время запланированы встречи на высшем уровне. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента в своем Telegram-канале, передают…
Апостроф Апостроф  ·  05.01.20, 16:14 Президент Украины Владимир Зеленский 5 января отправился в Оман, где у него запланированы важные встречи.
Facenews Facenews  ·  05.01.20, 16:25 Президент Украины Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхает в роскошном 5-звездочном отеле на берегу Омана. Глава государства 2 января покинул свою резиденцию "Гута" в Ивано-Франковской…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  05.01.20, 17:14 У дорогому готелі із родиною. Президента України Володимира Зеленського помітили на відпочинку в Омані. Знімки із 5-ти зіркового готелю оприлюднило одне з інтернет-видань. #Еспресо #Зеленський #Оман #готель…
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