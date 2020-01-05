Зеленский из заснеженных Карпат махнул в жаркий Оман: в чем причина (16 новостей) «У президента там запланирована встреча на высшем уровне»

Ранее в СМИ появилась информация, что Президент Украины Владимир Зеленский со своей семьей поехали на отдых в Оман, где проводят время в одном из самых дорогих отелей. В офисе Президента объяснили: Зеленские действительно поехали в аравийскую страну, где отдыхают за собственные средства.

В Оман Владимир Зеленский отбыл рейсовым самолетом за свой счет, отметили в ОПУ.

Кроме отдыха, у президента Украины там запланированы встречи на высшем уровне.

В Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину, – пояснили в Офисе Президента.

Зеленский уехал отдыхать в Оман – СМИ

Что известно о поездке Зеленского в Оман? Ранее украинские СМИ писали, что Владимир Зеленский уехал с семьей в Оман, где отдыхает в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость самого дорогого номера в нем за сутки составляет до 4 тысяч евро.

Отель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, где предположительно отдыхает Владимир Зеленский

Обновлено в 16:25 Глава государства 2 января покинул свою резиденцию "Гута" в Ивано-Франковской области и отправился в Киев. Оттуда уже самолетом полетел в Оман, передает FaceNews.ua.По информации журналистов, поездка главы государства полностью конфиденциальная. "Остановилась семья президента в одном из самых роскошных отелей Омана…

Обновлено в 17:14 У дорогому готелі із родиною. Президента України Володимира Зеленського помітили на відпочинку в Омані. Знімки із 5-ти зіркового готелю оприлюднило одне з інтернет-видань. #Еспресо #Зеленський #Оман #готель #відпочинок Telegram - https://t.me/espresotb