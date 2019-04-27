Зеленский извинился за "термос" - Филарет

Назвать томос об автокефалии украинской церкви "термосом" было оскорблением для Православной церкви Украины, однако там уже простили победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского за эти слова, заявил почетный патриарх ПЦУ Филарет.Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что церковь простила победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому шутку насчет "термоса". Об этом Филарет сказал в интервью "Радіо Свобода".

"Конечно, нельзя называть томос, за который мы боролись более 25 лет, "термосом". Зеленский уже извинился за это. Это оскорбительно для церкви томос, который имеет для нас большое значение, называть его "термосом". Но мы прощаем новоизбранному президенту эти слова и не обижаемся", отметил почетный патриарх ПЦУ.

Отвечая на вопрос журналиста, чьей заслугой Филарет считает предоставление автокефалии украинской церкви своей, или президента Перта Порошенко, патриарх заявил:

"Надо реально смотреть. Если бы не было Киевского патриархата, который я создал вместе с народом православным, с архиереями, с духовенством, то могла ли идти речь о томосе, если бы церкви не было? Ясно, что нет. И поэтому заслуга в том, что мы получили томос, прежде всего тех, кто построил церковь. Но не надо преуменьшать и значение президента. Потому что церковь была, и президенты предыдущие обращались к Вселенскому патриарху, но томоса не было. Поэтому конечно, что есть заслуга и президента Порошенко. Но основная заслуга то, что Киевский патриархат есть".

Верховный суд закрыл производство по иску религиозных организаций с требованием…

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины, а 6 января вручил его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию в Стамбуле. 3 февраля состоялась интронизация Епифания.

19 апреля Филарет отметил, что в ходе избирательной кампании звучат оскорбления в адрес Православной церкви Украины, а томос об автокефалии называют "термосом" (это прозвучало в одном из выпусков телешоу "Вечерний квартал").

"Подобные высказывания являются пренебрежительными по отношению к нашим совместным достижениям", подчеркнул он.

В ходе дебатов с Порошенко Зеленский заявил, что томос об автокефалии не является достижением действующего президента.

"Что касается томоса. Это победа для Украины, но мне кажется, что это победа прежде всего Филарета, который боролся за украинскую церковь еще до того, как вы стали президентом. Боролся в те времена, когда вы были прихожанином Московского патриархата", подчеркнул Зеленский.

Обновлено в 16:28 В ефірі телеканалу Еспресо - Почесний патріарх Православної церкви України Філарет. #Еспресо #Філарет #ПЦУ #Томос #Київський_патріархат Telegram - https://t.me/espresotb

Обновлено в 16:48 Православная церковь Украины простила победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому шутку про «термос».