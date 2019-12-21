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Политика
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 13:04
· Новый год · Ресторан
Зеленский, Кароль и виски за 35 000 гривен: как прошел корпоратив «Слуги народа»

Зеленский, Кароль и виски за 35 000 гривен: как прошел корпоратив «Слуги народа» (6 новостей и 1 видео)

«На територію закладу пускали лише за списками»

Владимир Зеленский с партией "Слуга народа" отгулял свой первый новогодний корпоратив в модном ресторане Киева в КВЦ "Парковый". Во время мероприятия перед депутатами и чиновниками президент выступил с тостом, а гостей развлекали Катя Осадчая, Тина Кароль и Jerry Heil. Как прошла вечеринка "слуг" - в материале Styler.

Веселье началось в пятницу, 20 декабря, около 18:00, в дорогом ресторане с азиатской кухней, адаптированной под европейские вкусы.

По информации издания "Украинская правда", ведущей мероприятия стала Катя Осадчая, а главными звездами - Тина Кароль и Jerry Heil, которая взорвала медиапространство в 2019 году хитом "Охрана, отмена".

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В сети появились также первые фото и видео с вечеринки. Так, нардеп Елена Мошенец разместила в соцсетях совместное фото со свои коллегой Юрием Заславским и президентом Зеленским.

"Сил нам в 2020", - написала "Слуга народа".

Зеленский с депутатами на новогоднем корпоративе (фото: facebook.com/elena.moshenets)

Мошенец также разместила видео с выступлением Тины Кароль, которая в платье с экстремальным разрезом спела вдохновляющую песню "Україна - це ти".

Опубліковано Оленою Мошенець Пʼятниця, 20 грудня 2019 р.

Тина Кароль развлекала "Слуг народа" на корпоративе (видео: facebook.com/elena.moshenets)

Один из депутатов СН рассказал о деталях корпоратива и о напутственном тосте Владимира Зеленского, который он адресовал нардепу Трухину.

"Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег. После этого он сказал что-то типа: это был год свиньи, следующий - крысы, но давайте оставаться людьми", - рассказал избранник.

К депутатам "Слуги народа" кроме президента Зеленского присоединился руководитель ОП Андрей Богдан, первый помощник гаранта Сергей Шефир, премьер Алексей Гончарук, министры Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский.

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Партия "Слуга народа" на корпоративе (фото: facebook.com/elena.moshenets)

"Все выпивали, много шутили. Осадчая сыпала шутками", - отметил один из депутатов, который не захотел быть названным.

А актеры "Квартала 95" специально для "слуг народа" записали видеообращение.

Обновлено в 12:25 20 декабря в КВЦ Парковый состоялся новогодний корпоратив партии "Слуга народа", который посетил президент Украины.

Обновлено в 13:04 На територію закладу пускали лише за списками

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский, Кароль и виски за 35 000 гривен: как прошел корпоратив «Слуги народа»»
Фото Появились фото и видео корпоратива Слуги народа
Фото Охрана, отмена: Зеленский отгулял первый корпоратив (видео)
Фото Зеленский, Кароль и виски за 35 000 гривен: как прошел корпоратив «Слуги народа»
Фото Зеленский, Гончарук, Кароль и Осадчая. Партия "Слуга народа" отгуляла новогодний корпоратив
Фото Зеленский и Гончарук пришли на корпоратив Слуги народа, их развлекали Тина Кароль и Jerry Heil (Фото, Видео)
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  21.12.19, 07:23 Партия Слуга народа отпраздновала новогодний корпоратив в КВЦ Парковый. Об этом сообщает Украинская правда. Как отмечается, депутатов пускают внутрь строго по спискам. Кроме них на корпоративе присутствовали…
Голос.UA Голос.UA  ·  21.12.19, 10:42 В пятницу, 20 декабря, в одном из самых дорогих ресторанов Киева "СНІ" на территории международного конференц-центра "Парковый" прошел новогодний корпоратив партии "Слуга народа", который посетили Президент…
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Главком Главком  ·  21.12.19, 13:04 На територію закладу пускали лише за списками
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