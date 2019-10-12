Зеленский может назначить Ельченко послом в США — Голос Америки (4 новости) «Новым послом Украины в США может стать Владимир Ельченко»

Новым послом Украины в США может стать Владимир Ельченко. Об этом сообщила Украинская служба Голоса Америки со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Сейчас Ельченко занимает должность постоянного представителя Украины в ООН. На этом посту опытный дипломат Ельченко неоднократно решительно отстаивал позицию Украины часто в ожесточенных обменах репликами с российской делегацией во время заседаний организации.

Ранее должность посла Украины в Соединенных Штатах занимал Валерий Чалый.

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"Человек выбран, человек с опытом, дипломат, очень хорошо знает Соединенные Штаты. Я думаю, будет назначен в ближайшее время", - заявил тогда Зеленский.

Обновлено в 03:35 Издание также ссылается на комментарий Владимира Зеленского во время пресс-марафона 10 октября по поводу нового посла Украины в США.