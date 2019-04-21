Зеленский: мы будем назначать новых людей, и это касается не только Луценко (13 новостей) «Владимир Зеленский намерен назначать на ключевые должности в государстве новых людей»

Юрий Луценко не останется на посту генерального прокурора Украины. Об этом заявил кандидат в президенты Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

Отвечая на вопрос, может ли Луценко сохранить за собой должность, Зеленский сказал: "Луценко - это старая команда. Мы будем назначать новых людей. И это касается не только господина Луценко".

Но помощь от Петра Порошенко принять готов: "Почему нет. Он сказал, что готов помочь мне советом. Это серьезная помощь. Я готов обратиться к Петру Алексеевичу".

Что касается будущего Порошенко, Зеленский сказал: "Министр чего? Вы хотите, чтобы я его кем-то назначил? Тогда я обращусь к обществу. Если они хотят видеть Петра Порошенко на каком-то посту... Мне кажется, это не сегодняшнее решение, и давайте попробовать новыми силами что-то сделать. Попробуем".

Прокурор Кулик заявляет об исчезновении части материалов скандального…

По результатам национального экзитпола, проведенного консорциумом социологов из фонда Деминициатив, КМИС и Центром Разумкова, набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

Обновлено в 22:45 Отдельно журналисты спросили о судьбе генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Обновлено в 23:14 В ефірі телеканалу Еспресо штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського. #Еспресо #Зеленський #Луценко #генпрокурор #вибори Telegram - https://t.me/espresotb