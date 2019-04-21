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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 23:14
· Прокурор · Кандидат в президенты · Генеральный прокурор
Зеленский: мы будем назначать новых людей, и это касается не только Луценко

Зеленский: мы будем назначать новых людей, и это касается не только Луценко (13 новостей)

«Владимир Зеленский намерен назначать на ключевые должности в государстве новых людей»

Юрий Луценко не останется на посту генерального прокурора Украины. Об этом заявил кандидат в президенты Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

Отвечая на вопрос, может ли Луценко сохранить за собой должность, Зеленский сказал: "Луценко - это старая команда. Мы будем назначать новых людей. И это касается не только господина Луценко".

Но помощь от Петра Порошенко принять готов: "Почему нет. Он сказал, что готов помочь мне советом. Это серьезная помощь. Я готов обратиться к Петру Алексеевичу".

Что касается будущего Порошенко, Зеленский сказал: "Министр чего? Вы хотите, чтобы я его кем-то назначил? Тогда я обращусь к обществу. Если они хотят видеть Петра Порошенко на каком-то посту... Мне кажется, это не сегодняшнее решение, и давайте попробовать новыми силами что-то сделать. Попробуем".

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По результатам национального экзитпола, проведенного консорциумом социологов из фонда Деминициатив, КМИС и Центром Разумкова, набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

Обновлено в 22:45 Отдельно журналисты спросили о судьбе генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Обновлено в 23:14 В ефірі телеканалу Еспресо штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського. #Еспресо #Зеленський #Луценко #генпрокурор #вибори Telegram - https://t.me/espresotb

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УНН УНН  ·  21.04.19, 21:42 “Луценко — это старая команда. Мы будем назначать новых людей. Это относится не только к господину Луценко”, — сказал Зеленский. Он отметил, что касательно…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  21.04.19, 21:49 Владимир Зеленский намерен назначать на ключевые должности в государстве новых людей
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  21.04.19, 21:55 Победивший по данным экзит-полов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести кадровые перестановки, в том числе сменить генерального прокурора Украины Юрия…
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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  21.04.19, 23:14 В ефірі телеканалу Еспресо штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського. #Еспресо #Зеленський #Луценко #генпрокурор #вибори Telegram - https://t.me/espresotb
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