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Капитал Капитал · · Обновлено в 17:07
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Зеленский: Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт

Зеленский: Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт (5 новостей)

«До полного завершения строительства аэропорта требуется два года»

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы в городе Черкассы был аэропорт. Как сообщает пресс-служба президента, во время рабочей поездки в Черкасскую область в среду Зеленский осмотрел Черкасский аэропорт. Директор аэропорта Иван Далибожак отметил, что капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы начат в 2018 году, стоимость работ составляет 128 млн грн, есть проектная документация на перрон и рулевую дорожку. Он отметил, что из Черкасс в Киев ведет единственная дорога, поэтому есть необходимость в авиасообщении. По словам директора аэропорта, до 1 декабря 2019 года взлетно-посадочную полосу планируют сдать в эксплуатацию. «А техника сегодня появилась или была? Очень много областей, где техника появляется в день моего выезда», — обратился к присутствующим журналистам Зеленский. Президент спросил, сколько нужно средств и времени, чтобы полностью завершить комплекс. По словам местных чиновников, для этого необходимо два года и около 750 млн грн, при этом строительство можно разбить на очереди и параллельно запустить авиасообщение. «Вы обращались к бизнесу, крупным предприятиям области, чтобы они помогли с финансированием?» — поинтересовался глава государства. Со своей стороны заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук отметил, что переговоры с бизнесом проводятся, однако бизнес ждет формирования нового правительства. «Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт», — подчеркнул Зеленский. Черкасский аэропорт был открыт в 1984 году. Он имел статус международного и обслуживал до 80 рейсов в сутки. Регулярное авиационное сообщение самолетами в аэропорту не осуществляется с 1997 года, окончательно он прекратил принимать самолеты в 2001 году. В 2018 году был начат капитальный ремонт полосы. Строительная готовность объекта на середину июля 2019 — 43%.

Обновлено в 16:36 До полного завершения строительства аэропорта требуется два года.

Обновлено в 17:07 «А техника сегодня появилась или была? Очень много областей, где техника появляется в день моего выезда», - обратился к присутствующим журналистам Зеленский.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский: Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт»
Фото В Черкассах должен быть аэропорт – Зеленский
Фото Зеленский: Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт
Фото Зеленский хочет аэропорт в Черкассах, но на него надо 750 млн грн
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  31.07.19, 15:29 Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы в городе Черкассы был аэропорт.
Телеграф Телеграф  ·  31.07.19, 15:41 Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы в городе Черкассы был аэропорт.
ТСН ТСН  ·  31.07.19, 16:36 До полного завершения строительства аэропорта требуется два года.
ForUm ForUm  ·  31.07.19, 17:07 Во время рабочей поездки в Черкасскую область президент Украины Владимир Зеленский осмотрел Черкасский аэропорт, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.Директор аэропорта Иван Далибожак…
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