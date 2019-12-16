Зеленский начал официальный визит в Азербайджан

Визит Президента Владимира Зеленского в Азербайджан будет носить формальный характер. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил политолог Павел Рудяков. «Это рутинный и протокольный визит, чтобы съездить еще куда-то под конец года. У нас есть и двухстороннее сотрудничество, и в формате ГУАМ. Поэтому не стоит ожидать ничего нового в экономической сфере», - сказал П. Рудяков. По его словам, Азербайджан является страной с большими запасами нефти, то переговоры в этой плоскости вести не будут, так как с украинской стороны этим некому заниматься. «Все остальное является мишурой. Поэтому визит Зеленского в Азербайджан станет таким же пустым, как и в Турцию», - резюмировал П. Рудяков. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией в пятницу, 13 декабря, обсудил возможности усиления взаимодействия двух стран в вопросах европейской и евроатлантической интеграции.