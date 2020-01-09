Зеленский начал рабочее совещание по ситуации с катастрофой украинского лайнера

Президент Владимир Зеленский, прервав вчера свой официальный визит в Оман, собрал сегодня ночное совещание относительно катастрофы украинского самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Тегеране. Об этом сообщает Офис президента.
В совещании принимали участие премьер-министр Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители других ведомств.
Отмечается, что Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по ситуации относительно катастрофы самолета.
Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
Власти Ирана заявили, что не передадут бортовой регистратор разбившегося лайнера МАУ компании Boeing. Они настаивают, что самолет потерпел крушение якобы из-за возгорания двигателя.
Ранее иорданское издание Al-Hadath предположило, что в лайнер могла попасть ракета в ходе ночной атаки Ирана на базы США в Ираке.
LIGA.net вела хронику катастрофы.