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Зеленский начал рабочее совещание по ситуации с катастрофой украинского лайнера (4 новости) «Президент Владимир Зеленский ночью в пятницу начал рабочее совещание по вопросам авиакатастрофы украинского авиалайнера компании Международные авиалинии Украины, которая произошла…»

Президент Владимир Зеленский, прервав вчера свой официальный визит в Оман, собрал сегодня ночное совещание относительно катастрофы украинского самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Тегеране. Об этом сообщает Офис президента.

В совещании принимали участие премьер-министр Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители других ведомств.

Отмечается, что Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по ситуации относительно катастрофы самолета.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

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Власти Ирана заявили, что не передадут бортовой регистратор разбившегося лайнера МАУ компании Boeing. Они настаивают, что самолет потерпел крушение якобы из-за возгорания двигателя.

Ранее иорданское издание Al-Hadath предположило, что в лайнер могла попасть ракета в ходе ночной атаки Ирана на базы США в Ираке.

LIGA.net вела хронику катастрофы.