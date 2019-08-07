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Зеленский намерен провести телефонные разговоры с Макроном и Меркель для согласования встречи "нормандской четверки"

Зеленский намерен провести телефонные разговоры с Макроном и Меркель для согласования встречи "нормандской четверки" (6 новостей)

«Президент также подчеркнул, что намерен провести встречу в нормандском формате в ближайшее время»

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом он сказал в ходе экстренного совещания с силовиками из-за эскалации ситуации на Донбассе, передает rbc.ua. Зеленский подчеркнул, что хочет провести встречу в нормандском формате в ближайшее время. "Первый звонок у меня был с Путиным, второй звонок уже в Турции будет с президентом Макроном, но я не знаю, успеем ли... Также хочу соединиться сегодня, если будет время, с госпожой Меркель и договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в нормандском формате, сколько еще людей могут погибнуть в этом году. Поэтому я хочу, чтобы эта встреча состоялась в ближайшее время", - сказал Президент. Также Президент сообщил, что говорил Путину о необходимости сократить сроки строительства моста в Станице Луганской.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский намерен провести телефонные разговоры с Макроном и Меркель для согласования встречи "нормандской четверки"»
Фото Зеленский анонсировал переговоры с Макроном и Меркель
Фото Зеленский намерен в среду провести телефонные разговоры с Макроном и Меркель для согласования даты встречи "нормандской четверки"
Фото Зеленский хочет провести встречу в нормандском формате в ближайшее время
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РБК Украина РБК Украина  ·  07.08.19, 11:28 Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом он сказал в ходе экстренного совещания с силовиками из-за…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.08.19, 11:33 Президент Владимир Зеленский заявил, что планирует провести телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель относительно ситуации на востоке Украиныи возможности…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.08.19, 11:33 Президент Владимир Зеленский анонсировал телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель относительно ситуации на востоке Украиныи возможности проведения…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  07.08.19, 11:39 Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель относительно ситуации на востоке Украины и возможности…
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MIGnews MIGnews  ·  07.08.19, 12:57 Президент также подчеркнул, что намерен провести встречу в "нормандском формате" в ближайшее время.
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