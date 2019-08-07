Зеленский намерен провести телефонные разговоры с Макроном и Меркель для согласования встречи "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом он сказал в ходе экстренного совещания с силовиками из-за эскалации ситуации на Донбассе, передает rbc.ua. Зеленский подчеркнул, что хочет провести встречу в нормандском формате в ближайшее время. "Первый звонок у меня был с Путиным, второй звонок уже в Турции будет с президентом Макроном, но я не знаю, успеем ли... Также хочу соединиться сегодня, если будет время, с госпожой Меркель и договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в нормандском формате, сколько еще людей могут погибнуть в этом году. Поэтому я хочу, чтобы эта встреча состоялась в ближайшее время", - сказал Президент. Также Президент сообщил, что говорил Путину о необходимости сократить сроки строительства моста в Станице Луганской.