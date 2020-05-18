Зеленский: "Настанет день, когда Крым вернется в Украину". ФОТОрепортаж (10 новостей) «Президент Владимир Зеленский заявил, что верит, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину»

Временно оккупированный Крым вернется в Украину. Так в обращении по случаю 76-летней годовщины принудительной депортации с полуострова коренного крымско-татарского народа заявил в Facebook президент Владимир Зеленский, на назвав страну-оккупанта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Четыре утра... Стук в дверь... 15 минут на сборы..." С таких слов начинаются воспоминания всех, кто пережил события 18 мая 1944-го. Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: "Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу!", – сказал глава государства.

Глава правительства Денис Шмыгаль также написал пост по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа: "Жестокие испытания не сломили эту свободолюбивую нацию: в конце концов они сделали весомый вклад в уничтожение советской империи зла и после десятилетий скитаний вернулись домой".

СПРАВК...