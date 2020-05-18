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Зеленский: "Настанет день, когда Крым вернется в Украину". ФОТОрепортаж

Зеленский: "Настанет день, когда Крым вернется в Украину". ФОТОрепортаж (10 новостей)

«Президент Владимир Зеленский заявил, что верит, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину»

Временно оккупированный Крым вернется в Украину. Так в обращении по случаю 76-летней годовщины принудительной депортации с полуострова коренного крымско-татарского народа заявил в Facebook президент Владимир Зеленский, на назвав страну-оккупанта.

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"Четыре утра... Стук в дверь... 15 минут на сборы..." С таких слов начинаются воспоминания всех, кто пережил события 18 мая 1944-го. Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: "Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу!", – сказал глава государства.

Глава правительства Денис Шмыгаль также написал пост по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа: "Жестокие испытания не сломили эту свободолюбивую нацию: в конце концов они сделали весомый вклад в уничтожение советской империи зла и после десятилетий скитаний вернулись домой".

СПРАВК...

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский: "Настанет день, когда Крым вернется в Украину". ФОТОрепортаж»
Фото Зеленський: настане день, коли Крим повернеться до України
Фото Наступит день, когда Крым вернется в Украину: Зеленский обратился к украинцам
Фото Наступит день, когда Крым вернется в Украину – Зеленский
Фото Зеленский: обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину, а крымские татары и украинцы – в родные дома
Фото Зеленский: Наступит день, когда Крым вернется в Украину
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РБК Украина РБК Украина  ·  18.05.20, 09:16 Президент Владимир Зеленский заявил, что верит, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Такое заявление он сделал в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.Об этом он…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.05.20, 09:35 Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа заявил, что эта дата напоминает о том, что можно преступно отнять у народа его землю, но невозможно отобрать…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.05.20, 09:35 Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа заявил, что эта дата напоминает о том, что можно преступно отнять у народа его землю, но невозможно отобрать…
Главком Главком  ·  18.05.20, 09:36 Президент: кримські татари та українці повернуться до рідних домівок, зберуться за одним столом, щоб разом промовити: За вашу й нашу свободу!
Униан Униан  ·  18.05.20, 09:44 Сегодня, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, весь мир вспоминает о страшном преступлении, следствием которого стали тысячи человеческих жизней и искалеченных судеб.
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  18.05.20, 09:49 Президент Владимир Зеленский верит, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в состав Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook в День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского…
Новый Регион Новый Регион  ·  18.05.20, 09:53 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Такое заявление он сделал в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Об…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  18.05.20, 09:53 Президент Украины Владимир Зеленский верит, что наступит день, когда Крым вернется в Украину, а прожившие на полуострове до 2014 года крымские татары и украинцы – в свои дома в Крыму.
Телеграф Телеграф  ·  18.05.20, 09:53 Президент Владимир Зеленский заявил, что верит, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину.
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