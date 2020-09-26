Зеленский навестил единственного выжившего в авиакатастрофе под Чугуевом (7 новостей) «Парень рассказал, что все происходило, как в компьютерной игре»

Президент Владимир Зеленский опубликовал фото курсанта, выжившего в крушении самолета АН-26 под Харьковом. Он проведал уцелевшего в катастрофе парня в больнице. Фото опубликовано на странице главы государства в Facebook.

"20-летний Вячеслав Золочевский родился в рубашке... Ночью Вячеслав пришел в себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья... Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром", - написал глава государства.

Глава государства пожелал курсанту сил, чтобы оправиться от трагедии.

В свою очередь начальник госпиталя Эдуард Хорошун заявил, что выживший в авиакатастрофе под Чугуевом курсант может быть выписан в ближайшие дни.

"Угрозы жизни нет, лекарств хватает. Состояние его стабильно... Думаю, в ближайшие дни, на следующей неделе уже ставить вопрос о выписке с последующим отпуском по состоянию здоровья", - отметил врач.

Однако единственный выживший в катастрофе Вячеслав Золочевский смог прокомментировать случившееся.

"Все происходило как в компьютерной игре: когда пришел в себя, то увидел, как горит товарищ. Помогал тушить пламя на нем, но, к сожалению, мой товарищ сегодня умер в больнице", - рассказал курсант.

Ранее сообщалось, что Зеленский побывал на месте катастрофы самолета Ан-26, почтил память погибших, объявив 26 сентября днем траура в Украине.

Вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. Очевидцы сообщали, что упал самолет. В сети было обнародовано видео.

Местные СМИ, ссылаясь на свой источник в Министерстве обороны Украины, где подтвердили инцидент, говорят, что катастрофа произошла около 20:45, вблизи города Чугуев.

Указано, что на борту находились 28 человек и по состоянию на 11:30 26 сентября один из выживших курсантов скончался в реанимации.

Кроме того, по состоянию на 14:00 были найдены тела еще двух жертв катастрофы, но их личности установить не удалось, как и всех предыдущих.

Обновлено в 16:27 Парень рассказал, что все происходило, как в компьютерной игре

Обновлено в 16:30 Информацию о том, что он якобы выпрыгнул из самолета, парень не подтвердил.