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Зеленский назначил двух уполномоченных Антимонопольного комитета (5 новостей) «Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Нечитайло и Наталию Буроменскую государственными уполномоченными Антимонопольного комитета Украины (АМКУ)»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Нечитайло и Наталью Буроменскую государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Об этом говорится в указах №567 и №566, обнародованных на сайте главы государства.

Отметим, что Ольга Нечитайло до назначения в АМКУ была экспертом энергетического сектора Офиса эффективного регулирования (BRDO).

Наталья Буроменская - адвокат. Основным местом работы Буроменской в 2018 году ПАО "ПФ Украина", входящая в состав международной группы оператора мобильной связи "МТС". Здесь государственный уполномоченный АМКУ работала начальником договорно-правового отдела.

Как сообщалось, ранее Владимир Зеленский уволил Андрея Вовка с должности заместителя председателя Антимонопольного комитета, также Валерий Полюхович и Агия Зегребельская были уволены с должностей государственных уполномоченных АМКУ. Все трое уволенных начали работу в АМКУ в 2015 году.