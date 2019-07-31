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Зеленский назначил двух уполномоченных Антимонопольного комитета

Зеленский назначил двух уполномоченных Антимонопольного комитета (5 новостей)

«Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Нечитайло и Наталию Буроменскую государственными уполномоченными Антимонопольного комитета Украины (АМКУ)»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Нечитайло и Наталью Буроменскую государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Об этом говорится в указах №567 и №566, обнародованных на сайте главы государства.

Отметим, что Ольга Нечитайло до назначения в АМКУ была экспертом энергетического сектора Офиса эффективного регулирования (BRDO).

Наталья Буроменская - адвокат. Основным местом работы Буроменской в 2018 году ПАО "ПФ Украина", входящая в состав международной группы оператора мобильной связи "МТС". Здесь государственный уполномоченный АМКУ работала начальником договорно-правового отдела. 

Как сообщалось, ранее Владимир Зеленский уволил Андрея Вовка с должности заместителя председателя Антимонопольного комитета, также Валерий Полюхович и Агия Зегребельская были уволены с должностей государственных уполномоченных АМКУ. Все трое уволенных начали работу в АМКУ в 2015 году.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  31.07.19, 14:33 Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Нечитайло и Наталию Буроменскую государственными уполномоченными Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.07.19, 14:43 Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Нечитайло и Наталию Буроменскую государственными уполномоченными Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).
УНН УНН  ·  31.07.19, 14:45 Так, Зеленский подписал указ о назначении государственными уполномоченными Антимонопольного комитета Украины Буроменский Наталью Любомировна и Нечитайло Ольгу Михайловну. Также Президент уволил…
Капитал Капитал  ·  31.07.19, 14:47 Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Нечитайло и Наталию Буроменскую государственными уполномоченными Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Соответствующие указы президента Украины…
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