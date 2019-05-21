Зеленский назначил главу Администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский будет подавать закон об импичменте Президента. Об этом заявил представитель команды Зеленского Андрей Богдан, передает РБК-Украина. По его словам, текст законопроекта разрабатывается учеными. "Он (Зеленский, - ред.) обязательно подавать (закон об импичменте Президента, - ред.). Проект этого закона мы поставим сначала на публичное обсуждение, а затем на рассмотрение ВР", - сказал Богдан. Ранее сообщалось, что в случае победы на выборах подаст в Верховную Раду законопроект об импичменте Президента. "Важно, что я хочу остаться собой. Я не держусь за пост, я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, которые ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон про импичмент. Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной рады или там какие-то отдельные мужи чиновничьи. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как убрать человека, который, по мнению общества, стал недостаточно достоин их выбора", - подчеркнул Зеленский. 20 мая 2019 года в Киеве состоялась церемония инаугурации новоизбранного Президента В.Зеленского. После инаугурации В.Зеленский принял командование Вооруженными силами Украины.