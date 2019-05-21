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Зеленский назначил главу Администрации президента

Зеленский назначил главу Администрации президента (6 новостей)

«Советник президента Владимира Зеленского, юрист Андрей Богдан назначен главой Администрации президента. Соответствующий указ опубликован на сайте АП.Как известно, Андрей Богдан является…»

Президент Украины Владимир Зеленский будет подавать закон об импичменте Президента. Об этом заявил представитель команды Зеленского Андрей Богдан, передает РБК-Украина. По его словам, текст законопроекта разрабатывается учеными. "Он (Зеленский, - ред.) обязательно подавать (закон об импичменте Президента, - ред.). Проект этого закона мы поставим сначала на публичное обсуждение, а затем на рассмотрение ВР", - сказал Богдан. Ранее сообщалось, что в случае победы на выборах подаст в Верховную Раду законопроект об импичменте Президента. "Важно, что я хочу остаться собой. Я не держусь за пост, я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, которые ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон про импичмент. Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной рады или там какие-то отдельные мужи чиновничьи. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как убрать человека, который, по мнению общества, стал недостаточно достоин их выбора", - подчеркнул Зеленский. 20 мая 2019 года в Киеве состоялась церемония инаугурации новоизбранного Президента В.Зеленского. После инаугурации В.Зеленский принял командование Вооруженными силами Украины.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский назначил главу Администрации президента»
Фото Зеленский подаст закон об импичменте Президента
Фото Зеленский назначил главу Администрации президента
Фото Адвокат Коломойского Богдан назначен главой Администрации Президента
Фото Зеленский назначил главу Администрации президента
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  21.05.19, 19:43 Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил главой своей администрации юриста Андрея Богдана. Об этом говорится в указе на сайте президента.В настоящее время адвокат Андрей Богдан советником…
Гордон Гордон  ·  21.05.19, 19:43 Президент Украины Владимир Зеленский подписал 21 мая указ о назначении своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой Администрации Президента Украины. Богдан является адвокатом бизнесмена…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  21.05.19, 19:44 Советник президента Владимира Зеленского, юрист Андрей Богдан назначен главой Администрации президента. Соответствующий указ опубликован на сайте АП.Как известно, Андрей Богдан является личным адвокатом…
Главком Главком  ·  21.05.19, 19:57 Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Администрации президента Андрея Богдана. Об этом говорится в указе №304/2019, опубликованном на сайте президента. В настоящее время адвокат Андрей…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Первый Городской (Кривой Рог) Первый Городской (Кривой Рог)  ·  21.05.19, 20:05 21 мая вечером Владимир Зеленский сделал свои первые кадровые решения. Кроме начальника Генштаба он назначил Андрея Богдана главой Администрации Президента.  Андрей Богдан по образованию юрист, имеет…
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