Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ вместо Муженко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Генштаба Украины Руслана Хомчака, уволив Виктора Муженко. До этого Хомчак работал в Генштабе под его руководством.

Хомчак – первый заместитель командующего Сухопутных войск Украины с 2016 года, генерал-лейтенант, командир оперативного командования "Юг". Участник боевых действий на Донбассе, в частности – событий под Иловайском.

Начало службы

Окончил Московское общевоенное училище, затем служил в Германии и Белорусском Краснознаменном округе.

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после Национальной академии обороны – начальник штаба 24-й отдельной механизированной бригады;

впоследствии командир 300-го отдельного мотострелкового полка в Черновцах;

в апреле 2005 года возглавил 72-ю отдельную механизированную бригаду;

с 2009 года – начальник штаба 8-го армейского корпуса.

Карьера Хомчака стремительно пошла вверх после прихода к власти Януковича. Так, в 2011 году он получает воинское звание генерал-майора, впоследствии – еще ряд повышений.

В мае 2012 его повышают на должность начальника штаба 8-го армейского корпуса до командира 6-го армейского корпуса. В ноябре того же года 6-й армейский корпус был переформирован в Оперативное командование "Юг". Именно Руслан Хомчак стал временно исполняющим обязанности командира. Перед тем, в августе 2013 года, Хомчак получил звание генерал-лейтенанта.

Война на Донбассе

В сторону Хомчака обвинения в некомпетентности и измене от представителей общественности и добровольческих батальонов звучали довольно часто. Он занимал должность командующего сектора "Б" сил Антитеррористической операции.

"Айдар"

Хомчак издал приказ, который запрещал "Айдару" проводить любые боевые действия. Сам Хомчак объясняет, что руководствовался исключительно законами Украины. По его словам, всем, кто прошел отбор в батальон, оружие выдали.

Что известно об "Айдаре"?"Айдар" был одним из первых добровольческих батальонов, который еще в мае 2014-го взялся защищать восточные рубежи Луганской области. Его создали в мае 2014 года как добровольческий 24-й батальон территориальной обороны "Айдар", что подчиняется Министерству обороны Украины. Свое название получил в честь реки Айдар, на берегах которой произошел первый бой формирования. В сентябре 2014 года его переформатировали в 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар"Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, в конце мая 2014 появилась информация, что генерал-лейтенант Хомчак саботировал выдачу оружия батальону территориальной обороны "Айдар" и никак не реагировал на доклады о необходимости оказания медицинской помощи бойцу батальона.

В сентябре 2014 года он заявил, что возле Иловайска украинским военным противостояли регулярные войска Российской Федерации.

Иловайск

В 2014-м Хомчак руководил о

Обновлено в 22:22 Новому начальнику Генштаба 51 год, он окончил Московское общеобразовательное военное училище. Служил в Германии и Белорусском Краснознаменном округе. Затем был начальником штаба в 24-й отдельной механизированной бригаде. Позже - командир 300-го отдельного механизированного полка в Черновцах. В апреле 2005 года…

Обновлено в 23:11 Вечером во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Генерального штаба.