Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителями главы Администрации Кирилла Тимошенко, Юрия Костюка, Руслана Рябошапку и Елену Зеркаль. Об этом говорится в указах Президента №307, 308, 309 и 310 от 21 мая, передают Українськi Новини. Кирилл Тимошенко является владельцем продак

Обновлено в 01:14 Полное видео "Пульса": https://go.112.ua/jnvP4 • Инаугурация Зеленского: https://youtu.be/LVcganrRdBo • Все видео по теме инаугурации: https://is.gd/Di7053 Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Тимошенко, Елену Зеркаль, Руслана Рябошапку и Юрия Костюка заместителями главы Администрации президента. Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства. Так, согласно указам Зеленского № 310/2019, 309/2019, 308/2019, 307/2019 заместителями главы Администрации президента назначены Кирилл Тимошенко, Елена Зеркаль, Руслан Рябошапка и Юрий Костюк. Напомним, что главой Администрации президента Украины назначен Андрей Богдан. Ранее он был советником Зеленского по юридическим вопросам. #112Украина #Зеленский #инаугурация Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой эфир: https://goo.gl/jbGs8y