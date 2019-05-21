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ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 01:14
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Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП

Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП (4 новости)

«Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы администрации президента Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителями главы Администрации Кирилла Тимошенко, Юрия Костюка, Руслана Рябошапку и Елену Зеркаль. Об этом говорится в указах Президента №307, 308, 309 и 310  от 21 мая, передают Українськi Новини. Кирилл Тимошенко является владельцем продак

Обновлено в 01:14 Полное видео "Пульса": https://go.112.ua/jnvP4 • Инаугурация Зеленского: https://youtu.be/LVcganrRdBo • Все видео по теме инаугурации: https://is.gd/Di7053 Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Тимошенко, Елену Зеркаль, Руслана Рябошапку и Юрия Костюка заместителями главы Администрации президента. Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства. Так, согласно указам Зеленского № 310/2019, 309/2019, 308/2019, 307/2019 заместителями главы Администрации президента назначены Кирилл Тимошенко, Елена Зеркаль, Руслан Рябошапка и Юрий Костюк. Напомним, что главой Администрации президента Украины назначен Андрей Богдан. Ранее он был советником Зеленского по юридическим вопросам. #112Украина #Зеленский #инаугурация Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой эфир: https://goo.gl/jbGs8y

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП»
Фото Зеркаль, Рябошапка, Костюк и К.Тимошенко назначены замглавы администрации президента, Трофимов – первым замглавы АП
Фото Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Фото Зеленский назначил Тимошенко, Костюка, Рябошапку и Зеркаль замглавы Администрации
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  21.05.19, 20:41 Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы администрации президента Украины.
Телеграф Телеграф  ·  21.05.19, 20:45 Зеркаль, Рябошапка, Костюк и К.Тимошенко назначены замглавы администрации президента, Трофимов – первым замглавы АП.
Канал 112 Канал 112  ·  22.05.19, 01:14 Полное видео "Пульса": https://go.112.ua/jnvP4 • Инаугурация Зеленского: https://youtu.be/LVcganrRdBo • Все видео по теме инаугурации: https://is.gd/Di7053 Президент Украины Владимир Зеленский назначил…
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