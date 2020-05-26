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Зеленский назначил шестерых судей

Зеленский назначил шестерых судей (3 новости)

«Среди замен - должности судей в Житомирской и Полтавской областях»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении шести судей, в частности, в Кировоградской и Николаевской областях, а также в Полтаве и Житомире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указы на сайте Главы государства.

Так, Зеленский подписал указы №197, 198, 199, 200, 201, 202 о назначении судьи, в частности:

Сергей Едаменко назначен судьей Кировского районного суда города Днепропетровска; Альбина Ковальча судьей Хмельницкого окружного административного суда; Роман Шимонович судьей Житомирского окружного административного суда; Татьяна Каныгина судьей Полтавского окружного административного суда; Валерий Тавлуй судьей Березанского районного суда Николаевской области; Дмитрий Кратко судьей Маловысковского районного суда Кировоградской области.

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Главком Главком  ·  26.05.20, 12:41 Среди замен - должности судей в Житомирской и Полтавской областях
Телеграф Телеграф  ·  26.05.20, 15:41 Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении шести судей, в частности, в Кировоградской и Николаевской областях, а также в Полтаве и Житомире.
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