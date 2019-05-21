Зеленский назначил своим первым помощником соучредителя "Квартала 95" Шефира

21 мая Владимир Зеленский подписал Указ, которым назначил на должность первого помощника Сергея Шефира. Ранее он занимал должность директора «Студии Квартал-95». Указ опубликовали на сайте Президента. Сергей Шефир родился в Кривом Роге. Он является сценаристом, продюсером, а также директором «Студии Квартал-95». Сергей Шефир окончил Криворожский горный институт, затем был автором команд в КВНе, сам также неоднократно выходил на сцену в составе команд «Криворожская Шпана» и «Запорожье-Кривой Рог-Транзит». Отметим, заместителями Главы Администрации Президента стали Сергей Трофимов, Юрий Костюк, Кирилл Тимошенко. Все они, так или иначе, сотрудничали со «Студией Квартал-95».

Обновлено в 21:23 21 мая Владимир Зеленский подписал Указ, которым назначил на должность первого помощника Сергея Шефира. Ранее он занимал должность директора «Студии Квартал-95». Указ опубликовали на сайте Президента. Сергей Шефир родился в Кривом Роге. Он является сценаристом, продюсером, а также директором «Студии…

Обновлено в 01:56 Полное видео "Пульса": https://go.112.ua/jnvP4 • Инаугурация Зеленского: https://youtu.be/LVcganrRdBo • Все видео по теме инаугурации: https://is.gd/Di7053 Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим первым помощником Сергея Шефира. Об этом говорится в указе №305/2019 #112Украина #Зеленский #инаугурация Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой эфир: https://goo.gl/jbGs8y