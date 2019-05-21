  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Зеленский назначил своим первым помощником соучредителя "Квартала 95" Шефира
Политика
Первый Городской (Кривой Рог) Первый Городской (Кривой Рог) · · Обновлено в 01:56
· Директор · Зеленский подписал
Зеленский назначил своим первым помощником соучредителя "Квартала 95" Шефира

Зеленский назначил своим первым помощником соучредителя "Квартала 95" Шефира (16 новостей)

«Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира первым помощником главы государства»

21 мая Владимир Зеленский подписал Указ, которым назначил на должность первого помощника Сергея Шефира. Ранее он занимал должность директора «Студии Квартал-95». Указ опубликовали на сайте Президента. Сергей Шефир родился в Кривом Роге. Он является сценаристом, продюсером, а также директором «Студии Квартал-95». Сергей Шефир окончил Криворожский горный институт, затем был автором команд в КВНе, сам также неоднократно выходил на сцену в составе команд «Криворожская Шпана» и «Запорожье-Кривой Рог-Транзит». Отметим, заместителями Главы Администрации Президента стали Сергей Трофимов, Юрий Костюк, Кирилл Тимошенко. Все они, так или иначе, сотрудничали со «Студией Квартал-95».

Обновлено в 21:23 21 мая Владимир Зеленский подписал Указ, которым назначил на должность первого помощника Сергея Шефира. Ранее он занимал должность директора «Студии Квартал-95». Указ опубликовали на сайте Президента. Сергей Шефир родился в Кривом Роге. Он является сценаристом, продюсером, а также директором «Студии…

Обновлено в 01:56 Полное видео "Пульса": https://go.112.ua/jnvP4 • Инаугурация Зеленского: https://youtu.be/LVcganrRdBo • Все видео по теме инаугурации: https://is.gd/Di7053 Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим первым помощником Сергея Шефира. Об этом говорится в указе №305/2019 #112Украина #Зеленский #инаугурация Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой эфир: https://goo.gl/jbGs8y

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский назначил своим первым помощником соучредителя "Квартала 95" Шефира»
Фото Зеленский назначил Сергея Шефира первым помощником президента Украины – указ
Фото Зеленский назначил первым помощником сооснователя "Квартал 95" Сергея Шефира
Фото Зеленский назначил своего друга и бизнес-партнера Сергея Шефира первым помощником
Фото Зеленский назначил своим первым помощником соучредителя "Квартала 95" Шефира
Фото Зеленский назначил Шефира своим первым помощником
Фото Зеленский назначил первым помощником соучредителя по Кварталу 95
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  21.05.19, 20:03 Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником, передает УНН со ссылкой на указ №305 / 2019."Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником Президента Украины",…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  21.05.19, 20:04 Президент Владимир Зеленский назначил своим первым помощником Сергея Шефира . Соответствующий указ опубликован на сайте АП."Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником президента Украины", -…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  21.05.19, 20:04 Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира первым помощником главы Украинского государства.
Украинская правда Украинская правда  ·  21.05.19, 20:04 Президент Владимир Зеленский назначил совладельца студии "Квартал 95" Сергея Шефира своим первым помощником.
Капитал Капитал  ·  21.05.19, 20:08 Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы государства. «Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  21.05.19, 20:12 Владимир Зеленский назначил соучредителя Студии "Квартала 95" Сергея Шефира первым помощником Президента Украины. Соответствующий Указ был опубликован на сайте Президента 21 мая.Указ Зеленского о назначении…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  21.05.19, 20:13 Президент Владимир Зеленский назначил первым помощником Президента Сергея Шефира. Об этом сказано в указе №305 от 21 мая, передают Українськi Новини. "Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  21.05.19, 20:13 Президент Владимир Зеленский назначил первым помощником Президента Сергея Шефира. Об этом сказано в указе №305 от 21 мая, передают Українськi Новини. "Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником…
Апостроф Апостроф  ·  21.05.19, 20:23 Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего бизнес-партнера, сценариста и сооснователя студии "Квартал 95" Сергея Шефира первым помощником.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  21.05.19, 20:24 Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира первым помощником главы государства.
Гордон Гордон  ·  21.05.19, 20:24 Президент Украины Владимир Зеленский подписал 21 мая указ о назначении первым помощником главы государства Сергея Шефира – своего бизнес-партнера, соучредителя студии "Квартал 95".21 мая президент…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  21.05.19, 20:30 Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником. Об этом говорится в указе №305/2019, который опулбилковано на сайте президента. "Назначить Шефира Сергея Нахмановича…
Главред Главред  ·  21.05.19, 20:43 Сергей Шефир идет из Квартала 95 в политику / Фото: Телекритика Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим первым помощником Сергея Шефира. "Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым...
ForUm ForUm  ·  21.05.19, 20:50 Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира первым помощником Президента Украины.Соответствующий указ №305/2019 от 21 мая опубликован на официальном сайте Главы государства.Также Зеленский назначил…
Канал 112 Канал 112  ·  22.05.19, 01:56 Полное видео "Пульса": https://go.112.ua/jnvP4 • Инаугурация Зеленского: https://youtu.be/LVcganrRdBo • Все видео по теме инаугурации: https://is.gd/Di7053 Президент Украины Владимир Зеленский назначил…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Онищенко собирается вернуться в Украину

Онищенко собирается вернуться в Украину
Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Украине

Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Украине
Богдан: Вопрос о мире с Россией можно вынести на референдум

Богдан: Вопрос о мире с Россией можно вынести на референдум
Глава АП Богдан о своей люстрации: Я попал под этот закон абсолютно несправедливо

Глава АП Богдан о своей люстрации: Я попал под этот…
Вопрос о заключении мирных договоренностей с РФ может быть вынесен на всенародный референдум – глава АПУ

Вопрос о заключении мирных договоренностей с РФ может быть вынесен…
Зеленский назначил своим первым помощником соучредителя &quot;Квартала 95&quot; Шефира

Зеленский назначил своим первым помощником соучредителя "Квартала 95" Шефира
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП

Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ вместо Муженко

Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ вместо Муженко
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Человек-«стена» на сцене пожал руку Трампу

Человек-«стена» на сцене пожал руку Трампу
Париж и Анкара поругались из-за турецких школ во Франции

Париж и Анкара поругались из-за турецких школ во Франции
Как рекламировали средства для ухода мужчинам в 1970-х

Как рекламировали средства для ухода мужчинам в 1970-х
ЦЫГАНЫК: «Суркис сказал, что разговор с Хацкевичем будет долгим»

ЦЫГАНЫК: «Суркис сказал, что разговор с Хацкевичем будет долгим»
В Индонезии объявили результаты выборов президента

В Индонезии объявили результаты выборов президента
ВИДЕО. Гран-при Германии 1976: самая известная авария Ники Лауды

ВИДЕО. Гран-при Германии 1976: самая известная авария Ники Лауды
Українка Калініна здобула важку перемогу на старті кваліфікації Roland Garros

Українка Калініна здобула важку перемогу на старті кваліфікації Roland Garros
Ланс выиграл у Парижа в плей-офф за путевку в Лигу 1

Ланс выиграл у Парижа в плей-офф за путевку в Лигу…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.