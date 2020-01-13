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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 21:52
Зеленский назначил свою супругу в совет по развитию "Мыстецкого арсенала"

Зеленский назначил свою супругу в совет по развитию "Мыстецкого арсенала" (11 новостей)

«Министр культуры Владимир Бородянский возглавил "Мистецький арсенал"»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел свою жену Елену Зеленскую в состав совета по развитию Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой опубликованный указ.

Согласно указу, совет возглавил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. А в его состав вошли жена президента Елена Зеленская, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, советник президента и нардеп Гео Лерос, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд и другие.

Обновлено в 19:13 Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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Обновлено в 21:52 В состав совета "Мыстецького арсенала" введена супруга президента - Елена Зеленская.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский назначил свою супругу в совет по развитию "Мыстецкого арсенала"»
Фото Бородянский, Зеленская, Кулеба. Президент обновил состав Совета по вопросам развития "Мистецького арсенала"
Фото Зеленский назначил свою супругу в совет по развитию "Мыстецкого арсенала"
Фото Зеленский ввел свою жену в состав совета "Мистецького арсенала"
Фото Неожиданно: Зеленский ввел свою жену в совет "Мистецького арсенала"
Фото Совет по развитию "Мыстецького арсенала" возглавил Бродянский, в его состав вошла Елена Зеленская - указ
Фото Елена Зеленская вошла в состав совета "Художественного арсенала"
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.01.20, 15:00 Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал".
ТСН ТСН  ·  13.01.20, 16:07 Министр культуры Владимир Бородянский возглавил "Мистецький арсенал".
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  13.01.20, 16:28 Президент Владимир Зеленский назначил свою супругу Елену в состав совета по вопросам развиттия Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецкий арсенал". Об этом говорится в указе…
Канал 112 Канал 112  ·  13.01.20, 17:40 Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета по вопросам развития "Мистецького арсенала". Об этом свидетельствует Указ президента №3/2020, обнародованный на сайте главы государства.  Возглавил…
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Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  13.01.20, 17:58 Глава государства Владимир Зеленский утвердил новый состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса...
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  13.01.20, 18:05 Президент Украины Владимир Зеленский. утвердил новый состав Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький арсенал".
Фокус Фокус  ·  13.01.20, 18:34 Президент Владимир Зеленский утвердил первую леди Украины Елену Зеленскую в составе Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал". Об этом…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  13.01.20, 18:40 В состав совета должны войти 16 человек, возглавит его министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.
ForUm ForUm  ·  13.01.20, 19:13 Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».Соответствующий указ опубликован…
Газета День Газета День  ·  13.01.20, 21:52 Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав по развитию Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький арсенал" в который вошла его супруга Елена Зеленская. Об…
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