Зеленский назначил свою супругу в совет по развитию "Мыстецкого арсенала" (11 новостей) «Министр культуры Владимир Бородянский возглавил "Мистецький арсенал"»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел свою жену Елену Зеленскую в состав совета по развитию Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой опубликованный указ.

Согласно указу, совет возглавил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. А в его состав вошли жена президента Елена Зеленская, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, советник президента и нардеп Гео Лерос, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд и другие.

Обновлено в 19:13 Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Труба считает, что криминальное дело против него - месть Порошенко

Обновлено в 21:52 В состав совета "Мыстецького арсенала" введена супруга президента - Елена Зеленская.