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Зеленский назначил Владимира Кравченко командующим Объединенных сил (4 новости) «Президент Владимир Зеленский назначил командующим операции Объединенных сил (ООС) Владимира Кравченко. Об этом говорится в указе №579 от 5 августа,…»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Объединенных сил Владимира Кравченко. Об этом свидетельствует указ №579/2019 от понедельника, 5 августа.

"Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича Командующим объединенных сил", - говорится в тексте указа.

Кроме того, глава государства уволил с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Попко Сергея Николаевича указом №576/2019 и назначил генерал-лейтенанта Сырского Александра Станиславовича указом №578/2019.

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Ранее сообщалось, что Зеленский назначил экс-губернатора Луганщины замсекретаря СНБО. Алексей Данилов возглавлял Луганскую ОГА в 2005 году - теперь он будет заместителем секретаря СНБО.