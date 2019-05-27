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Политика
Комментарии Комментарии · · Обновлено в 15:13
· Верховная Рада
Зеленский не будет подписывать законы, которые будут ставить на голосование по десять раз, – Стефанчук

Зеленский не будет подписывать законы, которые будут ставить на голосование по десять раз, – Стефанчук (5 новостей)

«Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать законы, принятые Верховной Радой»

По словам представителя президента в Раде Стефанчука, "кнопкодавства" в Раде больше не будет Президент Украины Владимир Зеленский не станет подписывать законы, при принятии которых депутаты допускали нарушения. Об этом заявил представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук во время заседания согласительного совета парламента. "Президент не подпишет ни одного закона, во время которого будет нарушена процедура его принятия. Десять раз ставить на одно и то же голосование," кнопкодавство "- такого больше не будет", - заявил Стефанчук. Кроме того, у президента назвали условия поддержки законопроектов главой государства. "Президент настроен на конструктивное сотрудничество с парламентом. Единственное, он очень просил: эра кулуарных договоренностей завершена. Он готов поддержать любую инициативу парламента в таких условиях. Первое, она отвечает интересам народа Украины и правам каждого человека. Во-вторых, она не противоречит Конституции Украины и соответствует принципам верховенства права и соответствует качеству нормативно-правового регулирования. Ведь мы видим, что независимо от того, что пишет управление о некачественности законопроекта, Верховная рада все равно протягивает его", - отметил Стефанчук. Как сообщали "Комментарии", У Зеленского рассказали о планах на первые месяцы президентства

Обновлено в 14:56 Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать законы, во время принятия которых будет нарушаться процедура, а именно многократное переголосование и «кнопкодавство». Об этом в ходе Согласительного совета сообщил представитель Президента в ВР Руслан Стефанчук, передает корреспондент ГолосUA. «Президент Украины Владимир…

Обновлено в 15:13 Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать законы, принятые Верховной Радой

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УНН УНН  ·  27.05.19, 13:04 Президент Украины не подпишет ни одного закона, во время которого была нарушена процедура его принятия. Об этом заявил представитель Президента Украины Руслан Стефанчук во время согласительного совета,…
Фокус Фокус  ·  27.05.19, 13:17 Президент Владимир Зеленский не будет подписывать законопроекты, принятые Верховной Радой с нарушением процедуры. Об этом представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук сообщил на заседании…
Голос.UA Голос.UA  ·  27.05.19, 14:56 Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать законы, во время принятия которых будет нарушаться процедура, а именно многократное переголосование и «кнопкодавство». Об этом в ходе Согласительного…
Подробности Подробности  ·  27.05.19, 15:13 Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать законы, принятые Верховной Радой
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