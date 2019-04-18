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Политика
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 01:33
· Освобождение · Боевые действия
Зеленский не готов отдать приказ, чтобы освободить Донбасс военным путем

Зеленский не готов отдать приказ, чтобы освободить Донбасс военным путем (6 новостей)

«Шоумен отрицательно ответил на соответствующий вопрос телеведущей Натальи Мосейчук в эфире программы Право на владу»

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не готов активизировать боевые действия для освобождения Донбасса. Об этом он заявил во время блиц-вопросов ведущей на 1+1.

Отвечая на вопрос, готов ли он дать приказ о военных действиях, чтобы военным путем освободить Донбасс, Зеленский ответил: "Нет".

Точно так же он ответил на вопрос, поддерживает ли он идею о легализации оружия.

Ранее Зеленский заявил, что у Донбасса не должно быть особого статуса, и он выступает против амнистии боевиков.

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Обновлено в 00:23 Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае избрания его главой государства не будет инициировать освобождение Донбасса военным путем.

Обновлено в 01:33 Шоумен отрицательно ответил на соответствующий вопрос телеведущей Натальи Мосейчук в эфире программы "Право на владу".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  18.04.19, 22:28 Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский в случае избрания его главой государства не готов будет инициировать освобождение Донбасса военным путем.
Униан Униан  ·  18.04.19, 23:21 Ранее политтехнолог из штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что противостоять военной агрессии Кремля силой очень трудно, поэтому следует использовать дипломатию.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.04.19, 00:23 Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае избрания его главой государства не будет инициировать освобождение Донбасса военным путем.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  19.04.19, 01:33 Шоумен отрицательно ответил на соответствующий вопрос телеведущей Натальи Мосейчук в эфире программы "Право на владу".
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