Зеленский не готов отдать приказ, чтобы освободить Донбасс военным путем (6 новостей) «Шоумен отрицательно ответил на соответствующий вопрос телеведущей Натальи Мосейчук в эфире программы Право на владу»

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не готов активизировать боевые действия для освобождения Донбасса. Об этом он заявил во время блиц-вопросов ведущей на 1+1.

Отвечая на вопрос, готов ли он дать приказ о военных действиях, чтобы военным путем освободить Донбасс, Зеленский ответил: "Нет".

Точно так же он ответил на вопрос, поддерживает ли он идею о легализации оружия.

Ранее Зеленский заявил, что у Донбасса не должно быть особого статуса, и он выступает против амнистии боевиков.

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Обновлено в 00:23 Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае избрания его главой государства не будет инициировать освобождение Донбасса военным путем.

Обновлено в 01:33 Шоумен отрицательно ответил на соответствующий вопрос телеведущей Натальи Мосейчук в эфире программы "Право на владу".