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Политика
Комментарии Комментарии · · Обновлено в 20:47
· Президент Украины · Выборы
Зеленский не хочет встречаться с Путиным один на один, планирует встретиться в рамках "нормандского формата", - Квасьневский

Зеленский не хочет встречаться с Путиным один на один, планирует встретиться в рамках "нормандского формата", - Квасьневский (5 новостей)

«Избранный президент Украины Владимир Зеленский не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным с глазу на глаз – только в…»

По словам Квасьневского, с Зеленским он встретился за неделю до второго тура выборов Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным с глазу на глаз - только в пределах "нормандского формата". Об этом экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил в пятницу в Варшаве во время наyчной конференции на тему "Перспективы сближения Украины с ЕС", сообщает "Укринформ". "Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции", - сказал Квасьневский Он отметил, что это подходящее решение, поскольку такой формат составит для него защитный зонт, ведь встреча с таким "политическим хищником" не была бы для него благоприятной. По его словам, с Зеленским он встретился за неделю до второго тура выборов, где также присутствовали экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и экс-президент Европарламента Пат Кокс. Квасьневский также отметил, что украинские выборы были честные и демократические, а Украина в плане оригинальности избирательной кампании задала тренд, который, по мнению экс-президента, подхватят другие. Как сообщали "Комментарии", экс-президент Польши сравнил Зеленского с Трампом.

Обновлено в 20:29 Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не намерен встречаться с российским президентом Владимиром Путиным с глазу на глаз - только в пределах "нормандского формата".Об этом польский политик заявил в пятницу в Варшаве во время научной…

Обновлено в 20:47 Он отметил, что это удачное решение, поскольку даст Зеленскому "защитный зонт".

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Украинская правда Украинская правда  ·  26.04.19, 16:51 Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным с глазу на глаз - только в пределах…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.04.19, 19:26 Избранный президент Украины Владимир Зеленский не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным с глазу на глаз – только в пределах "нормандского формата".
Facenews Facenews  ·  26.04.19, 20:29 Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не намерен встречаться с российским президентом Владимиром Путиным с глазу на глаз - только в…
Гордон Гордон  ·  26.04.19, 20:47 Экс-президент Польши Александр Квасьневский сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным вместе с канцлером Германии и президентом…
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