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Зеленский не может быть выразителем национальных интересов украинцев, – Билецкий

Зеленский не может быть выразителем национальных интересов украинцев, – Билецкий (2 новости и 1 видео)

«Народный депутат и лидер партии Национальный Корпус Андрей Билецкий прокомментировал итоги президентских выборов. По мнению политика, поражение Петра Порошенко во…»

По словам Андрея Билецкого, проигрыш выборов Петром Порошенко является логичной реакцией общества на его действия как президента Народный депутат и лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий прокомментировал итоги президентских выборов. По мнению политика, поражение Петра Порошенко во втором туре вполне справедливо, а победа Владимира Зеленского – сложное испытание и большой риск для всей Украины. Такой позицией Андрей Билецкий поделился в своем блоге в интернет-издании "Украинская правда". По словам Андрея Билецкого, проигрыш выборов Петром Порошенко является логичной реакцией общества на его действия как президента, которые привели к потере Украиной уникального шанса на восстановление национальной самобытности, который появился у нее после победы Революции достоинства. "Петр Порошенко – слетел. Это не просто объективный факт, это справедливо. Он должен уйти и больше не паразитировать во всех отраслях экономики, на армии, в медиа. Порошенко украл у Украины уникальный исторический момент, когда мы могли заложить прочный фундамент национального государства. Вместо этого страна получила пятилетку фальшивой показухи", – отметил лидер "Национального Корпуса". Политик также подчеркнул, что, несмотря на поражение Порошенко, "Национальный Корпус" продолжит пристально следить за политической ситуацией в стране. В частности, Андрей Билецкий подтвердил готовность его политической силы и дальше бороться за справедливое наказание фигурантов коррупционного скандала в "Укроборонпроме". "Наша задача – не допустить договорняка вчерашних с сегодняшними. Лакмусом будет дело Свинарчуков. Объективно дело Свинарчуков – это дело Порошенко. Одного дракона мы добили, но на его месте не должен появиться другой", – написал народный депутат.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.04.19, 18:11 Народный депутат и лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий прокомментировал итоги президентских выборов. По мнению политика, поражение Петра Порошенко во втором туре вполне справедливо, а победа…
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