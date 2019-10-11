  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе, - Путин
Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 13:53
· Боевики · Область · Войска · Донецкая область
Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе, - Путин

Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе, - Путин (17 новостей)

«Путин обвинил Украину в срыве договоренностей»

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что боевики "ЛНР" и "ДРН" уже несколько раз заявляли о готовности развести войска в районе Петровского Донецкой области и Золотого Луганской, но "туда пришли националисты и не дают украинской армии уйти". Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что разведение не происходит из-за обстрелов оккупантов.11 октября президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил и техники в районе Петровского Донецкой области и Золотого Луганской области из-за националистов. Такое мнение он высказал на заседании Совета глав государств СНГ, сообщает ТАСС.

Путин утверждает, что боевики "ЛНР" и "ДРН" уже несколько раз заявляли о готовности развести войска в районе Петровского и Золотого, но "туда пришли националисты и не дают украинской армии уйти".

Президент РФ считает, что власть Украины должна проявить "политическую волю".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Боевики
Боевики "ЛНР" срывают разведение сил, – СЦКК

21 сентября 2016 года на заседании трехсторонней контактной группы в Минске было подписано рамочное решение о начале разведения сил и средств на Донбассе на трех участках: в Петровском Донецкой области, Золотом и Станице Луганской Луганской области.

Первый отвод войск в Петровском состоялся 1 октября 2016 года, в Золотом 7 октября 2016 года, но позже украинская армия и российско-оккупационные войска вернулись на свои позиции в этих районах. Попытки отвести силы и вооружения в районе Станицы Луганской оказывались безрезультатными до 26 июня 2019 года.

1 октября спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что по итогам очередного раунда переговоров стороны договорились возобновить с 7 октября разведение сил и средств в Золотом и Петровском. Но 7 октября разведение не началось из-за недавних обстрелов этих населенных пунктов, сообщили в МИД Украины.

В Минобороны Украины объясняли, что основное условие начала разведения войск соблюдение режима прекращения огня в этих районах в течение семи дней. Отводить войска планируют на 1 км от линии разграничения. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, в результате разведения войск возле Петровского и Золотого украинские военные отойдут на позиции, которые занимали в 2016 году.

10 октября Зеленский сообщал, что разведение в Петровском и Золотом возможно только одновременно, а боевики продолжают обстреливать Золотое.

Украинские добровольцы заявили, что в случае отвода войск займут позиции ВСУ.

Лидер "Национального корпуса", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий заявлял, что в Золотое отправились ветераны АТО, чтобы не допустить разведения сил и средств. После столкновений с полицейскими их пропустили в город.

Обновлено в 13:45 "Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники, не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: "Если армия уйдет с этих позиций, мы тогда встанем". Армия не уходит", - заявил…

Обновлено в 13:53 Добробаты мешают.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе, - Путин»
Фото "Зеленский не может обеспечить развод сил!" Путин оскандалился заявлением
Фото Путин: Зеленский не может обеспечить развод войск
Фото Зеленский никак не может обеспечить разведение сил на Донбассе, заявляет Путин
Фото Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе, - Путин
Фото Путин: Зеленский не может обеспечить разведение сил на Донбассе
Фото Зеленский не сможет: Путин сделал предупреждение президенту Украины
Фото Путин заявил, что Зеленский не может обеспечить разведения сил на Донбассе из-за националистов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  11.10.19, 12:18 Президент России Владимир Путин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил и техники на Донбассе из-за националистов.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  11.10.19, 12:29 Президент России Владимир Путин считает, что украинский коллега Владимир Зеленский не смог обеспечить разведение войск в районах Золотого и Петровского из-за позиции националистических формирований. Об…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  11.10.19, 12:34 Президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил на Донбассе, но Киев должен проявить политическую волю, заявил президент РФ Владимир Путин.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  11.10.19, 12:38 Президент России Владимир Путин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил и техники на Донбассе. Об этом сообщают росСМИ.Путин считает, что причина якобы в националистах."Зеленский…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  11.10.19, 12:45 Президент России Владимир Путин считает, что президент Владимир Зеленский не может обеспечить развод войск и техники в Донбассе якобы из-за националистов, которые хотят помешать этому. Об этом сообщает…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.10.19, 12:45 Президент РФ Владимир Путин заявил, что развести войска на Донбассе Президенту Украины Владимиру Зеленскому мешают украинские националисты.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.10.19, 12:45 Президент РФ Владимир Путин заявил, что развести войска на Донбассе Президенту Украины Владимиру Зеленскому мешают украинские националисты.
Капитал Капитал  ·  11.10.19, 12:46 Президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил на Донбассе, но Киев должен проявить политическую волю, заявил президент РФ Владимир Путин. «Договорились…
Телеграф Телеграф  ·  11.10.19, 12:46 Владимир Путин прокомментировал ситуацию с разведением войск на Донбассе.
Фокус Фокус  ·  11.10.19, 12:47 Президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить развод сил на Донбассе из-за позиции "националистических формирований". Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета глав…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  11.10.19, 12:55 Глава Кремля Владимир Путин уверяет, что украинский лидер Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил и техники на Донбассе из-за националистов...
Факты Факты  ·  11.10.19, 13:36 Путин обвинил Украину в срыве договоренностей
Канал 112 Канал 112  ·  11.10.19, 13:45 Президент России Владимир Путин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил на Донбассе, но Киев все же должен проявить политическую волю. Об этом Путин сказал…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  11.10.19, 13:53 Добробаты мешают.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь

Лукашенко пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь
Парнас и Фруман незаконно финансировали кампании политиков в США совместно с бизнесменом из РФ ради бизнеса и отзыва посла в Украине

Парнас и Фруман незаконно финансировали кампании политиков в США совместно…
План действий по членству в НАТО для Украины: Порошенко летит в Лондон

План действий по членству в НАТО для Украины: Порошенко летит…
Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе, - Путин

Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе, - Путин
Зеленский ввел Витренко в наблюдательный совет &quot;Укроборонрома&quot;

Зеленский ввел Витренко в наблюдательный совет "Укроборонрома"
Семенченко назначен уполномоченным Зеленского по контролю за СБУ

Семенченко назначен уполномоченным Зеленского по контролю за СБУ
Портнов вызвал Порошенко на публичные дебаты

Портнов вызвал Порошенко на публичные дебаты
Политик времен президенства Януковича вернулся в Украину

Политик времен президенства Януковича вернулся в Украину
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Нобелевский комитет раскритиковали за присуждение премии австрийскому писателю

Нобелевский комитет раскритиковали за присуждение премии австрийскому писателю
Невероятные места на нашей планете, где красками правит мир

Невероятные места на нашей планете, где красками правит мир
А ты можешь так долго, как Зеленский? Сети взорвались фотожабами на пресс-марафон

А ты можешь так долго, как Зеленский? Сети взорвались фотожабами…
&quot;Спал с Роналдо чаще, чем с женой&quot; - Роберто Карлос

"Спал с Роналдо чаще, чем с женой" - Роберто Карлос
В Харькове обсудили внедрение услуг раннего вмешательства

В Харькове обсудили внедрение услуг раннего вмешательства
Чиновник МИД спрогнозировал, когда могут состояться выборы на Донбассе

Чиновник МИД спрогнозировал, когда могут состояться выборы на Донбассе
Активисты отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали содержимое по асфальту

Активисты отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали содержимое…
Зеленского под одесской филармонией встречал &quot;Штаб сопротивления капитуляции&quot;, - ФОТО

Зеленского под одесской филармонией встречал "Штаб сопротивления капитуляции", - ФОТО
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.