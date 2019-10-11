Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе, - Путин

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что боевики "ЛНР" и "ДРН" уже несколько раз заявляли о готовности развести войска в районе Петровского Донецкой области и Золотого Луганской, но "туда пришли националисты и не дают украинской армии уйти". Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что разведение не происходит из-за обстрелов оккупантов.11 октября президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил и техники в районе Петровского Донецкой области и Золотого Луганской области из-за националистов. Такое мнение он высказал на заседании Совета глав государств СНГ, сообщает ТАСС.

Путин утверждает, что боевики "ЛНР" и "ДРН" уже несколько раз заявляли о готовности развести войска в районе Петровского и Золотого, но "туда пришли националисты и не дают украинской армии уйти".

Президент РФ считает, что власть Украины должна проявить "политическую волю".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Боевики "ЛНР" срывают разведение сил, – СЦКК

21 сентября 2016 года на заседании трехсторонней контактной группы в Минске было подписано рамочное решение о начале разведения сил и средств на Донбассе на трех участках: в Петровском Донецкой области, Золотом и Станице Луганской Луганской области.

Первый отвод войск в Петровском состоялся 1 октября 2016 года, в Золотом 7 октября 2016 года, но позже украинская армия и российско-оккупационные войска вернулись на свои позиции в этих районах. Попытки отвести силы и вооружения в районе Станицы Луганской оказывались безрезультатными до 26 июня 2019 года.

1 октября спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что по итогам очередного раунда переговоров стороны договорились возобновить с 7 октября разведение сил и средств в Золотом и Петровском. Но 7 октября разведение не началось из-за недавних обстрелов этих населенных пунктов, сообщили в МИД Украины.

В Минобороны Украины объясняли, что основное условие начала разведения войск соблюдение режима прекращения огня в этих районах в течение семи дней. Отводить войска планируют на 1 км от линии разграничения. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, в результате разведения войск возле Петровского и Золотого украинские военные отойдут на позиции, которые занимали в 2016 году.

10 октября Зеленский сообщал, что разведение в Петровском и Золотом возможно только одновременно, а боевики продолжают обстреливать Золотое.

Украинские добровольцы заявили, что в случае отвода войск займут позиции ВСУ.

Лидер "Национального корпуса", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий заявлял, что в Золотое отправились ветераны АТО, чтобы не допустить разведения сил и средств. После столкновений с полицейскими их пропустили в город.

Обновлено в 13:45 "Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники, не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: "Если армия уйдет с этих позиций, мы тогда встанем". Армия не уходит", - заявил…

Обновлено в 13:53 Добробаты мешают.