Зеленский не придет на дебаты на &quot;Общественное&quot;, - штабтаб

Зеленский не придет на дебаты на "Общественное", - штабтаб (4 новости) «Кандидат в Президенты Владимир Зеленский не будет принимать участия в теледебатах на «Общественном»»

Представитель кандидата в президенты Сергей Кальченко в четверг, 18 апреля, сообщил, что Владимира Зеленского не будет участвовать в дебатах на Суспильном. Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал после заседания Центризбиркома, который согласился сдвинуть время начала теледебатов.

"Кандидат Владимир Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на Суспильном", - сообщил Кальченко.

Он также сообщил, что представители избирательных штабов кандидатов до сих пор согласовывают вопрос о продолжительности дебатов на стадионе НСК Олимпийский.

"По той информации, которая была озвучена уполномоченным представителем кандидата Петра Порошенко, продолжительность один час. По той информации, которую я имею, продолжительность - полтора часа. И даже в постановлении ЦИК, проект которой был роздан, там сказано с 19 до 20:00 - 20:30. То есть промежуток в полчаса он еще подлежит согласованию", - сообщил Кальченко.

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Как сообщалось, ЦИК сместил теледебаты на 21:00, чтобы кандидаты в президенты успели приехать на телеканал со стадиона.

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