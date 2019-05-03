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Зеленский не сможет пользоваться квартирой в Крыму, пока не признает, что полуостров - "российский", - оккупанты

Зеленский не сможет пользоваться квартирой в Крыму, пока не признает, что полуостров - "российский", - оккупанты (3 новости)

«Оккупационные власти Крыма настаивают, что избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет пользоваться квартирой в Ливадии только после того, как признает,…»

"Первый вице-спикер" парламента аннексированного Крыма Ефим Фикс заявил, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский должен признать тот факт, что полуостров является "неотъемлемой частью РФ.Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет пользоваться своей квартирой в крымской Ливадии до тех пор, пока не признает, что Крым является территорией России. Об этом заявил "первый вице-спикер" крымского парламента Ефим Фикс, пишет "РИА Новости".

Фикс считает, что Зеленскому стоит признать "очевидный факт", что Крым является "неотъемлемой частью России", и тогда он может отдыхать в Ливадии и "наслаждаться крымской природой".

1 мая агентство Reuters написало, что Елена Зеленская в 2013 году купила элитный пентхаус в Крыму в четыре раза ниже рыночной стоимости у экс-нардепа и бизнесмена Александра Буряка.

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В пресс-службе Зеленского сказали, что недвижимость была приобретена по рыночной цене, при этом в Украине были уплачены все обязательные налоги и сборы.

"Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма Украине", подчеркнули в пресс-службе.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.05.19, 17:01 Оккупационные власти Крыма настаивают, что избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет пользоваться квартирой в Ливадии только после того, как признает, что Крым является "неотъемлемой частью…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.05.19, 17:01 Оккупационные власти Крыма настаивают, что избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет пользоваться квартирой в Ливадии только после того, как признает, что Крым является "неотъемлемой частью…
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