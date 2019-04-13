Зеленский не являлся в военкомат по повесткам - Минобороны (6 новостей) «Владимир Зеленский не являлся в военкомат по повесткам. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. Информируем, что гражданин Зеленский В.А. находится…»

По данным Министерства обороны Украины, нынешнему кандидату в президенты шоумену Владимиру Зеленскому повестки о призыве на военную службу отправлялись в апреле, июне и августе 2014 года, а также в мае 2015-го.Кандидату в президенты Украины, шоумену Владимиру Зеленскому ранее четыре раза направлялись повестки о призыве на военную службу в рамках мобилизации. Об этом 13 апреля проинформировали в Министерстве обороны Украины.

"Для призыва по мобилизации гражданину Зеленскому направлялись повестки: 15 апреля 2014 года, 23 июня 2014 года, 15 августа 2014 года, 10 мая 2015 года по адресу, определенному в его учетных документах. Гражданин Зеленский в военный комиссариат по его вызову не прибывал", сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что шоумен годен к военной службе, его воинское звание солдат, военно-учетная специальность делопроизводитель делопроизводства.

На учете в Кривом Роге Зеленский, по данным ведомства, стоит с декабря 2008 года.

"Министерство обороны ДНР" обстреляли

15 марта 2019 года "Украинская правда" выпустила предвыборный репортаж о малой родине Зеленского городе Кривой Рог. Среди прочего там была информация о том, что в 2014 году Зеленский проигнорировал повестку в военкомат.

12 апреля нардеп от "Народного фронта" Татьяна Черновол сообщила, что обратилась в Министерство обороны Украины с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. В штабе Зеленского отказались комментировать обращение депутата и посоветовали дождаться официального ответа Минобороны.

Мать шоумена Римма Зеленская заявила, что никогда не получала повесток сыну.

31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко 15,95%. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Несколько волн мобилизации в Украине проводились в связи с российской агрессией на Донбассе.

Обновлено в 22:34 Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко снова записал видеообращение к своему оппоненту – Владимиру Зеленскому. Порошенко в очередной раз пригласил шоумена на дебаты именно 14 апреля и призвал "поговорить наконец с людьми".