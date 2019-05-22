  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Зеленский о провале его законопроекта: Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду
Политика
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Выборы · Украинцы
Зеленский о провале его законопроекта: Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду

Зеленский о провале его законопроекта: Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду (4 новости)

«Президент дал оценку событиям в Раде 22 мая»

Президент Владимир Зеленский считает, что на выборах в Верховную Раду украинцы выберут политиков, способных изменить страну. Об этом он написал в Facebook, реагируя на то, что парламент провалил его законопроекты об изменениях избирательного законодательства.

"Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле", – отметил президент.

Зеленский считает, что провалив его законопроекты, "старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс удлинить политическую жизнь".

"Так что? Сделаем их вместе? 21 июля", – подытожил глава государства, апеллируя к своей президентской кампании.

Отставка Гройсмана: Решил красиво уйти, но пересидит в Кабмине досрочные…
Отставка Гройсмана: Решил красиво уйти, но пересидит в Кабмине досрочные…

Ранее президент внес в парламент законопроект О публичных закупках и О выборах народных депутатов, однако парламент отклонил инициативы Зеленского. Рада против Зеленского. Первая пощечина президенту

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Гордон Гордон  ·  22.05.19, 19:49 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только прежняя мажоритарная  система дает старым политикам шанс удлинить политическую жизнь.Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал…
Facenews Facenews  ·  22.05.19, 20:14 Президент Владимир Зеленский считает, что на выборах в Верховную Раду украинцы выберут политиков, способных изменить страну.Об этом глава государства написал в Facebook, реагируя на то, что парламент…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  22.05.19, 21:21 Президент дал оценку событиям в Раде 22 мая.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Какая идеология у партии &quot;Слуга народа&quot;: объяснение Стефанчука

Какая идеология у партии "Слуга народа": объяснение Стефанчука
В столице стартовал &quot;Книжный Арсенал&quot;

В столице стартовал "Книжный Арсенал"
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство
Очередной саммит НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря – Столтенберг

Очередной саммит НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря – Столтенберг
Зеленский о провале его законопроекта: Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду

Зеленский о провале его законопроекта: Они рассчитывают за деньги и…
БПП в пятницу проведет съезд партии

БПП в пятницу проведет съезд партии
Зеркаль прокомментировала отказ от должности замглавы АП

Зеркаль прокомментировала отказ от должности замглавы АП
«Плохо начал - плохо кончишь!»: Нардеп пожаловался на «злой взгляд» Зеленского

«Плохо начал - плохо кончишь!»: Нардеп пожаловался на «злой взгляд»…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Войну можно завершить&quot;: Полторак выступил за переговоры с Россией

"Войну можно завершить": Полторак выступил за переговоры с Россией
Порошенко о референдуме по мирным соглашениям с РФ: Есть опасения, что это капитуляция

Порошенко о референдуме по мирным соглашениям с РФ: Есть опасения,…
&quot;Это красиво&quot;: ВСУ на Донбассе зрелищно разбомбили технику врага. Видео

"Это красиво": ВСУ на Донбассе зрелищно разбомбили технику врага. Видео
Вакарчук подверг критике намерение администрации Зеленского провести референдум о примирении с РФ

Вакарчук подверг критике намерение администрации Зеленского провести референдум о примирении…
Организаторы пересчитали итоги Евровидения-2019

Организаторы пересчитали итоги Евровидения-2019
Суд в Москве оставил в СИЗО восьмерых военнопленных украинских моряков

Суд в Москве оставил в СИЗО восьмерых военнопленных украинских моряков
Полезная специя: 7 лечебных свойств корицы

Полезная специя: 7 лечебных свойств корицы
Безответственность и старая политика: Вакарчук раскритиковал озвученную Богданом идею референдума

Безответственность и старая политика: Вакарчук раскритиковал озвученную Богданом идею референдума
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.