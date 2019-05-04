  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Зеленский: О роспуске парламента говорить рано
Политика
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 19:50
· Парламент · Встреча
Зеленский: О роспуске парламента говорить рано

Зеленский: О роспуске парламента говорить рано (9 новостей)

«Избранный президент обещает сообщить подробности после инаугурации»

Новоизбранный президент Владимир Зеленский считает, что еще рано говорить о вероятном роспуске парламента.

Такое заявление Владимир Зеленский сделал после встречи с председателями депутатских фракций Верховной Рады, сообщает корреспондент 24 канала.

Зеленский добавил, что у него еще нет полномочий.

Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Супрун готова снова возглавить МОЗ после парламентских выборов
Супрун готова снова возглавить МОЗ после парламентских выборов

Очередные парламентские выборы в Украине должны состояться 27 октября. Согласно закону, досрочные выборы могут состояться в конце июля-начале августа 2019 года. Выборы пройдут по старой смешанной системе.

Новоизбранный президент встретился с руководителями фракций парламента для того, чтобы обсудить дату инаугурации. Однако пока согласия относительно конкретной даты инаугурации Зеленского так и не дошли.

Когда Владимир Зеленский станет президентом: инфографика

Когда состоится инаугурация Зеленского? Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня. В команде будущего гаранта убеждены, что инаугурация Зеленского может состояться 28 или 30 мая, чтобы он не смог распустить Верховную Раду. Ведь тогда до парламентских выборов останется менее полугода.

Обновлено в 19:15 Победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский говорит, что будет говорить о роспуске Верховной Рады только, когда получит полномочия президента.

Обновлено в 19:50 "Рано об этом (о роспуске парламента. - Gazeta.ua) говорить - еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ", - отметил Зеленский.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский: О роспуске парламента говорить рано»
Фото Зеленский: о роспуске парламента рано говорить
Фото "Говорить рано": Зеленский прокомментировал роспуск парламента
Фото Рано говорить о роспуске Рады – Зеленский
Фото "Рано об этом говорить" - Зеленский о роспуске Рады
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.05.19, 17:24 Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о возможном роспуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборах пока рано говорить, так как он еще не вступил в свои полномочия.
Украинская правда Украинская правда  ·  04.05.19, 17:56 Победитель второго тура президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что говорить о роспуске Верховной Рады еще рано, поскольку полномочий президента он еще не имеет.
ТСН ТСН  ·  04.05.19, 17:59 Избранный президент обещает сообщить подробности после инаугурации.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.05.19, 18:07 Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о возможном роспуске Верховной Рады будет готов говорить после тока, как вступит в свои полномочия.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  04.05.19, 18:25 Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока рано говорить в возможном роспуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборах, так как он еще не вступил в свои полномочия. Об…
Фокус Фокус  ·  04.05.19, 18:59 Новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что еще рано говорить о возможном роспуске парламента, поскольку он еще не получил своих полномочий. Об этом Зеленский рассказал после после встречи…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  04.05.19, 19:15 Победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский говорит, что будет говорить о роспуске Верховной Рады только, когда получит полномочия президента.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  04.05.19, 19:50 Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока рано говорить о возможном роспуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборах. Зеленский отметил, что еще даже не вступил в полномочия…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Новинский: Мы будем поддерживать все инициативы Зеленского, направленные на мир и развитие Украины

Новинский: Мы будем поддерживать все инициативы Зеленского, направленные на мир…
Холод и недоедание: Балух написал о жестком отношении в тюрьме РФ

Холод и недоедание: Балух написал о жестком отношении в тюрьме…
Зеленский: О роспуске парламента говорить рано

Зеленский: О роспуске парламента говорить рано
Зеленский подтвердил, что хочет досрочных выборов в Раду, считает вице-премьер Кириленко

Зеленский подтвердил, что хочет досрочных выборов в Раду, считает вице-премьер…
Зеленский предложил дату инаугурации

Зеленский предложил дату инаугурации
Порошенко уволил главу Нацсовета по телевидению

Порошенко уволил главу Нацсовета по телевидению
На Донбассе ликвидирована террористка, командир отделения Чередниченко, которая собиралась &quot;дойти до Киева&quot;. ФОТО

На Донбассе ликвидирована террористка, командир отделения Чередниченко, которая собиралась "дойти…
Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших бойцов ВСУ

Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Известный певец продает по скидке свой роскошный дом с зеркальным бассейном

Известный певец продает по скидке свой роскошный дом с зеркальным…
Президент призначив нового члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення

Президент призначив нового члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення
В Киеве бизнесмена нашли застреленным в квартире

В Киеве бизнесмена нашли застреленным в квартире
У Гройсмана заявили о возможном роспуске парламента из-за инаугурации

У Гройсмана заявили о возможном роспуске парламента из-за инаугурации
Геращенко 16 мая отчитается в ВР о своей работе на переговорах в Минске

Геращенко 16 мая отчитается в ВР о своей работе на…
Руководители фракций парламентского большинства не пришли на встречу с Зеленским

Руководители фракций парламентского большинства не пришли на встречу с Зеленским
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер

Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер
Барселона интересуется Ляказеттом

Барселона интересуется Ляказеттом
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.