Зеленский: О роспуске парламента говорить рано (9 новостей) «Избранный президент обещает сообщить подробности после инаугурации»

Новоизбранный президент Владимир Зеленский считает, что еще рано говорить о вероятном роспуске парламента.

Такое заявление Владимир Зеленский сделал после встречи с председателями депутатских фракций Верховной Рады, сообщает корреспондент 24 канала.

Зеленский добавил, что у него еще нет полномочий.

Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ, – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Очередные парламентские выборы в Украине должны состояться 27 октября. Согласно закону, досрочные выборы могут состояться в конце июля-начале августа 2019 года. Выборы пройдут по старой смешанной системе.

Новоизбранный президент встретился с руководителями фракций парламента для того, чтобы обсудить дату инаугурации. Однако пока согласия относительно конкретной даты инаугурации Зеленского так и не дошли.

Когда Владимир Зеленский станет президентом: инфографика

Когда состоится инаугурация Зеленского? Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня. В команде будущего гаранта убеждены, что инаугурация Зеленского может состояться 28 или 30 мая, чтобы он не смог распустить Верховную Раду. Ведь тогда до парламентских выборов останется менее полугода.

Обновлено в 19:15 Победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский говорит, что будет говорить о роспуске Верховной Рады только, когда получит полномочия президента.

Обновлено в 19:50 "Рано об этом (о роспуске парламента. - Gazeta.ua) говорить - еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ", - отметил Зеленский.