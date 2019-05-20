Зеленский обратился к Раде: просит отменить неприкосновенность нардепов и уволить главных силовиков

Во время своей речи на инаугурации Владимир Зеленский попросил депутатов уволить действующих Главу СБУ, Генпрокурора и Министра обороны. Ряд чиновников ещё до этого подали в отставку. Также Владимир Зеленский заявил, что он распускает Верховную Раду этого созыва. На своей инаугурации во время речи Владимир Зеленский обратился к Парламенту. Он попросил депутатов уволить Главу СБУ Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и Министра Обороны Степана Полторака. Отметим, Василий Грицак заявил ещё до инаугурации утром 20 мая, что подаст рапорт об отставке, а также все его заместители и команда. Ранее о своём уходе сообщил руководитель управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Павел Демчина. Также до присяги Президента заявил о сложении своих полномочий и Степан Полторак. Это не все, кто объявил о своей отставке перед инаугурацией Владимира Зеленского. 16 мая ушла с поста Ирина Геращенко, вице-спикер Парламента и уполномоченная Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Представительница Президента в Верховной Раде Ирина Луценко оставила должность. Подал в отставку председатель СНБО Александр Турчинов и министр иностранных дел Павел Климкин. Также во время речи Владимир Зеленский призвал парламентариев принять Законы о снятии депутатской неприкосновенности, избирательный кодекс с открытыми списками и документ о криминальной ответственности за незаконное обогащение. На это всё новый президент дал избранникам два месяца. Также Владимир Зеленский заявил, что он распускает действующую Верховную Раду.

Обновлено в 14:07 Президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении иностранных гостей, охраны и журналистов пешком прошелся от Верховной Рады к Администрации Президента, - передает коррепондент "ОстроВа"

Обновлено в 14:09 Президент Украины Владимир Зеленский вошел в здание администрации президента Украины на ул.Банковой в Киеве.