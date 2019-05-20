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Политика
Первый Городской (Кривой Рог) Первый Городской (Кривой Рог) · · Обновлено в 14:09
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Зеленский обратился к Раде: просит отменить неприкосновенность нардепов и уволить главных силовиков

Зеленский обратился к Раде: просит отменить неприкосновенность нардепов и уволить главных силовиков (8 новостей)

«Президент Украины Владимир Зеленский вошел в здание администрации президента Украины на ул.Банковой в Киеве»

Во время своей речи на инаугурации Владимир Зеленский попросил депутатов уволить действующих Главу СБУ, Генпрокурора и Министра обороны. Ряд чиновников ещё до этого подали в отставку. Также Владимир Зеленский заявил, что он распускает Верховную Раду этого созыва. На своей инаугурации во время речи Владимир Зеленский обратился к Парламенту. Он попросил депутатов уволить Главу СБУ Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и Министра Обороны Степана Полторака. Отметим, Василий Грицак заявил ещё до инаугурации утром 20 мая, что подаст рапорт об отставке, а также все его заместители и команда. Ранее о своём уходе сообщил руководитель управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Павел Демчина. Также до присяги Президента заявил о сложении своих полномочий и Степан Полторак. Это не все, кто объявил о своей отставке перед инаугурацией Владимира Зеленского. 16 мая ушла с поста Ирина Геращенко, вице-спикер Парламента и уполномоченная Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Представительница Президента в Верховной Раде Ирина Луценко оставила должность. Подал в отставку председатель СНБО Александр Турчинов и министр иностранных дел Павел Климкин. Также во время речи Владимир Зеленский призвал парламентариев принять Законы о снятии депутатской неприкосновенности, избирательный кодекс с открытыми списками и документ о криминальной ответственности за незаконное обогащение. На это всё новый президент дал избранникам два месяца. Также Владимир Зеленский заявил, что он распускает действующую Верховную Раду.

Обновлено в 14:07 Президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении иностранных гостей, охраны и журналистов пешком прошелся от Верховной Рады к Администрации Президента, - передает коррепондент "ОстроВа"

Обновлено в 14:09 Президент Украины Владимир Зеленский вошел в здание администрации президента Украины на ул.Банковой в Киеве.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский обратился к Раде: просит отменить неприкосновенность нардепов и уволить главных силовиков»
Фото Зеленский пришел в Раду пешком
Фото Зеленский призвал Раду уволить главы СБУ, министра обороны и генпрокурора
Фото Зеленский потребовал уволить Грицака, Полторака и Луценко
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УНН УНН  ·  20.05.19, 10:00 Новоизбранный президент Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду для принятия присяги украинскому народу, передает корреспондент УНН.В парламент Владимир Зеленский шел пешком из дома в Мариинском парке.…
Голос.UA Голос.UA  ·  20.05.19, 10:08 Новоизбранный президент Владимир Зеленский пришел в парламент пешком - через Мариинский парк. Об этом передает "112 Украина". По столице глава государства шел в окружении охраны и представителей своей…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  20.05.19, 10:54 Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду уволить главу СБУ, генерального прокурора и министра обороны Украины
Телеграф Телеграф  ·  20.05.19, 11:49 Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду в течение 2 месяцев уволить главу СБУ Украины, генпрокурора Украины и министра обороны Украины.
Главред Главред  ·  20.05.19, 12:18 Владимир Зеленский во время инаугурационной речи / Reuters Во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде новый президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Рады уволить главу СБУ...
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  20.05.19, 14:07 Президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении иностранных гостей, охраны и журналистов пешком прошелся от Верховной Рады к Администрации Президента, - передает коррепондент "ОстроВа"
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.05.19, 14:09 Президент Украины Владимир Зеленский вошел в здание администрации президента Украины на ул.Банковой в Киеве.
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