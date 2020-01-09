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Гордон Гордон · · Обновлено в 19:22
· Президент Украины · Иран
Зеленский обсудил с президентом Ирана расследование авиакатастрофы

Зеленский обсудил с президентом Ирана расследование авиакатастрофы (9 новостей)

«Иран предоставит Украине доступ ко всем необходимым данным»

Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Ирана Хасан Рухани заверил, что украинские эксперты получат доступ ко всем необходимым данным по расследованию крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" вблизи Тегерана.Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. Об этом 9 января проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" вблизи Тегерана, отметили в пресс-службе.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона уже начала работу, присоединившись к расследованию причин катастрофы.

"Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", подчеркнул он.

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Рухани подчеркнул, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным для проведения объективного расследования и установления причин трагедии.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 Канады, 82 Ирана, три Германии, 10 Швеции, четыре Афганистана, три Великобритании. МАУ опубликовали полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Иранская национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы самолета украинской компании МАУ. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт.

В ночь на 9 января в Иран прибыла комиссия по расследованию крушения самолета "Международных авиалиний Украины". В ее состав входят специалисты, которые принимают участие в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой российского зенитного комплекса "Тор".

Обновлено в 19:11 Иран предоставит Украине доступ ко всем необходимым данным.

Обновлено в 19:22

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский обсудил с президентом Ирана расследование авиакатастрофы»
Фото Иран пригласил представителей других стран к расследованию катастрофы МАУ
Фото Зеленский обсудил с президентом Ирана расследование катастрофы украинского самолета
Фото Зеленский обсудил с президентом Ирана расследование авиакатастрофы вблизи Тегерана
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  09.01.20, 19:11 Иран предоставит Украине доступ ко всем необходимым данным.
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