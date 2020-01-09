Зеленский обсудил с президентом Ирана расследование авиакатастрофы

Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Ирана Хасан Рухани заверил, что украинские эксперты получат доступ ко всем необходимым данным по расследованию крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" вблизи Тегерана.Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. Об этом 9 января проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" вблизи Тегерана, отметили в пресс-службе.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона уже начала работу, присоединившись к расследованию причин катастрофы.

"Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", подчеркнул он.

Первый президент Украины Кравчук стал почетным гражданином Киева

Рухани подчеркнул, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным для проведения объективного расследования и установления причин трагедии.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 Канады, 82 Ирана, три Германии, 10 Швеции, четыре Афганистана, три Великобритании. МАУ опубликовали полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Иранская национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы самолета украинской компании МАУ. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт.

В ночь на 9 января в Иран прибыла комиссия по расследованию крушения самолета "Международных авиалиний Украины". В ее состав входят специалисты, которые принимают участие в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой российского зенитного комплекса "Тор".

Обновлено в 19:11 Иран предоставит Украине доступ ко всем необходимым данным.

Обновлено в 19:22