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Капитал Капитал · · Обновлено в 20:08
· Спикер
Зеленский объявил конкурс на должность представителя президента: какие условия

Зеленский объявил конкурс на должность представителя президента: какие условия (12 новостей)

«Также Владимир Зеленский назвал условия для получения этой должности»

Новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что начинает конкурс на должность спикера президента Украины. Об этом он сообщил в своем видеообращении. «Мы начинаем первый конкурс „представитель президента Украины“. Условия очень просты: если ты знаешь минимум три языка, украинский, английский обязательно, и если у тебя есть определенный опыт работы в сфере журналистики или в публичной сфере, если ты готов работать 24/7, пожалуйста отправь свое резюме на электронную почту, и мы начнем делать это вместе, спасибо», — сказал Зеленский. Он добавил, что 30 апреля 230 лет назад в США состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона. После этого он перешел в своем видеообращении на русский язык, сказал, что не сравнивает себя с Вашингтоном, добавив, что «пока еще рано».

Обновлено в 19:55 Победитель президентской гонки Владимир Зеленский сегодня выпустил новое видеообращение к своим сторонникам, которое было размещено в социальных сетях...

Обновлено в 20:08 Он призвал отправлять резюме на электронную почту hr@ze2019.com.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский объявил конкурс на должность представителя президента: какие условия»
Фото "Сделаем это вместе": Зеленский объявил первый конкурс на вакантную должность
Фото Зеленский объявил конкурс на должность спикера президента
Фото Зеленский объявил конкурс на должность спикера президента
Фото Зеленский поблагодарил избирателей после оглашения результатов выборов и объявил конкурс на должность спикера президента
Фото Зеленский поблагодарил избирателей после оглашения результатов выборов и объявил конкурс на должность спикера президента
Фото Зеленский поблагодарил избирателей после оглашения результатов выборов и объявил конкурс на должность спикера президента
Фото Зеленский объявил конкурс на должность спикера президента Украины
Фото Зеленский объявил условия конкурса на должность пресс-секретаря президента
Фото "Если знаешь минимум три языка". Зеленский объявил конкурс на должность своего пресс-секретаря
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  30.04.19, 18:31 Новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что начинает конкурс на должность спикера президента Украины.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  30.04.19, 18:41 30 апреля ЦИК официально огласила результаты президентских выборов 2019 года в Украине. Владимир Зеленский, победитель выборов, записал новое видеообращение к украинцам. В нем новоизбранный президент…
Главред Главред  ·  30.04.19, 18:45 Зеленский ищет пресс-секретаря / Reuters Новоизбранный президент Владимир Зеленский прокомментировал результаты выборов, объявленные накануне ЦВК, и объявил конкурс на должность своего пресс-секретаря.…
Голос.UA Голос.UA  ·  30.04.19, 18:46 Новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что начинает конкурс на должность спикера президента Украины. Об этом он сообщил в своем видеообращении. "Мы начинаем первый конкурс "представитель президента…
Газета День Газета День  ·  30.04.19, 18:52 Избранный президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил избирателей после официальных результатов выборов, которые сегодня обнародовал ЦИК. Об этом он сообщил в своем видеообращении в Facebook. Зеленский…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  30.04.19, 18:54 Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность избирателям после обнародования Центризбиркомом (ЦИК) результатов выборов и объявил конкурс на должность спикера президента.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  30.04.19, 18:59 Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность избирателям после обнародования Центризбиркомом (ЦИК) результатов выборов и объявил конкурс на должность спикера президента.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  30.04.19, 19:08 Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность избирателям после обнародования Центризбиркомом (ЦИК) результатов выборов и объявил конкурс на должность спикера президента.
Униан Униан  ·  30.04.19, 19:33 Также Владимир Зеленский назвал условия для получения этой должности.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  30.04.19, 19:55 Победитель президентской гонки Владимир Зеленский сегодня выпустил новое видеообращение к своим сторонникам, которое было размещено в социальных сетях...
Гордон Гордон  ·  30.04.19, 20:08 На должность своего пресс-секретаря новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ищет человека, у которого есть опыт в журналистике или публичной сфере и который готов работать 24 часа в сутки семь…
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