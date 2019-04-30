Зеленский объявил конкурс на должность представителя президента: какие условия

Новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что начинает конкурс на должность спикера президента Украины. Об этом он сообщил в своем видеообращении. «Мы начинаем первый конкурс „представитель президента Украины“. Условия очень просты: если ты знаешь минимум три языка, украинский, английский обязательно, и если у тебя есть определенный опыт работы в сфере журналистики или в публичной сфере, если ты готов работать 24/7, пожалуйста отправь свое резюме на электронную почту, и мы начнем делать это вместе, спасибо», — сказал Зеленский. Он добавил, что 30 апреля 230 лет назад в США состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона. После этого он перешел в своем видеообращении на русский язык, сказал, что не сравнивает себя с Вашингтоном, добавив, что «пока еще рано».

Обновлено в 19:55 Победитель президентской гонки Владимир Зеленский сегодня выпустил новое видеообращение к своим сторонникам, которое было размещено в социальных сетях...

Обновлено в 20:08 Он призвал отправлять резюме на электронную почту hr@ze2019.com.