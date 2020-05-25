Зеленский одобрил национальную стратегию по здоровью и безопасности школьников

Президент Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию создания безопасной и здоровой среды в новой украинской школе. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
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Согласно указу, каждый год Кабмин будет утверждать план по реализации стратегии.
Национальная стратегия, в частности, предполагает решение следующих задач:
- создание развивающей, безопасной, комфортной и инклюзивной образовательной среды;
- внедрение принципа отсутствия дискриминации, в том числе - должна быть обеспечена конфиденциальность в случае наличия каких-либо дискриминационных признаков;
- психологическое сопровождение учеников, предотвращение буллинга и нарушений прав детей, в том числе в интернете, внедрение в школах международных программ по предотвращению насилия, привлечение к решению проблемы общественности;
- противодействие употреблению учениками табака, алкоголя, наркотиков, предотвращение их распространения в образовательных учреждениях...