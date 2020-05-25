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Зеленский одобрил национальную стратегию по здоровью и безопасности школьников

Зеленский одобрил национальную стратегию по здоровью и безопасности школьников (7 новостей)

«Проект должны реализовать в течение 2020-2024 годов»

Президент Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию создания безопасной и здоровой среды в новой украинской школе. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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Согласно указу, каждый год Кабмин будет утверждать план по реализации стратегии.

Национальная стратегия, в частности, предполагает решение следующих задач:

- создание развивающей, безопасной, комфортной и инклюзивной образовательной среды;

- внедрение принципа отсутствия дискриминации, в том числе - должна быть обеспечена конфиденциальность в случае наличия каких-либо дискриминационных признаков;

- психологическое сопровождение учеников, предотвращение буллинга и нарушений прав детей, в том числе в интернете, внедрение в школах международных программ по предотвращению насилия, привлечение к решению проблемы общественности;

- противодействие употреблению учениками табака, алкоголя, наркотиков, предотвращение их распространения в образовательных учреждениях...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.05.20, 10:37 Проект должны реализовать в течение 2020-2024 годов
Главком Главком  ·  25.05.20, 12:29 Реалізувати стратегію передбачається протягом 2020 – 2024 років
Газета День Газета День  ·  25.05.20, 12:39 Президент Владимир Зеленский одобрил Национальную стратегию развития безопасного и здорового образовательной среды в новой украинской школе. Соответствующий указ №195 / 2020 опубликован на сайте главы…
РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.20, 13:24 Президент Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию развития безопасной и здоровой образовательной среды в новой украинской школе. Она разработана с учетом стратегических документов Всемирной…
Канал 112 Канал 112  ·  25.05.20, 13:38 Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию развития безопасной и здоровой образовательной среды в новой украинской школе. Соответствующий указ № 195/2020 опубликован на сайте Офиса…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  25.05.20, 14:02 Президент Володимир Зеленський затвердив національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі
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