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Общество
Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 22:33
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Зеленский одобрил оформление удостоверяющих личность документов проживающим в зоне АТО/ООС по месту обращения

Зеленский одобрил оформление удостоверяющих личность документов проживающим в зоне АТО/ООС по месту обращения (4 новости)

«Президент Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий оформление документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне антитеррористической…»

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" относительно особенностей оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины" № 371-ІХ, принятый парламентом 12 декабря 2019 года.

Закон регулирует вопросы оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне проведения антитеррористической операции и/или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях или переселившимся из такой зоны во время проведения АТО и/или осуществления указанных мероприятий, поскольку сегодня эти вопросы законодательно не урегулированы.

Согласно закону, гражданам, проживающим в зоне проведения АТО/осуществления мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, оформляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по месту обращения лица или его законного представителя в уполномоченные органы, осуществляющие свои полномочия на территории области, в которой проводится АТО/мероприятия по обеспечению нацбезопасности и обороны.

Оформление таких документов гражданам, которые переселились из зоны проведения АТО/мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, осуществляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по фактическому месту жительства, пребывания лица.

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Для внесения сведений о месте жительства в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, гражданам, проживающим или проживавшим в зоне проведения АТО/осуществления мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Ранее "Вести.ua" сообщали, что Зеленский подписал закон об аренде государственного имущества. Также стало известно, что еще один законопроект Зеленского не признали в Конституционном суде Украины.

Обновлено в 22:33 Согласно закону, гражданам, проживающим в зоне проведения АТО/осуществления мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, оформляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по месту обращения лица или его законного представителя в уполномоченные органы, осуществляющие свои полномочия на территории области, в которой проводится АТО/мероприятия по обеспечению нацбезопасности и обороны.

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.12.19, 20:42 Президент Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий оформление документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне антитеррористической…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.12.19, 21:02   Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, в период проведения АТО/ООС, пишет пресс-служба…
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