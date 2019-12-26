Зеленский одобрил оформление удостоверяющих личность документов проживающим в зоне АТО/ООС по месту обращения (4 новости) «Президент Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий оформление документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне антитеррористической…»

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" относительно особенностей оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины" № 371-ІХ, принятый парламентом 12 декабря 2019 года.

Закон регулирует вопросы оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне проведения антитеррористической операции и/или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях или переселившимся из такой зоны во время проведения АТО и/или осуществления указанных мероприятий, поскольку сегодня эти вопросы законодательно не урегулированы.

Согласно закону, гражданам, проживающим в зоне проведения АТО/осуществления мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, оформляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по месту обращения лица или его законного представителя в уполномоченные органы, осуществляющие свои полномочия на территории области, в которой проводится АТО/мероприятия по обеспечению нацбезопасности и обороны.

Оформление таких документов гражданам, которые переселились из зоны проведения АТО/мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, осуществляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по фактическому месту жительства, пребывания лица.

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Для внесения сведений о месте жительства в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, гражданам, проживающим или проживавшим в зоне проведения АТО/осуществления мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Ранее "Вести.ua" сообщали, что Зеленский подписал закон об аренде государственного имущества. Также стало известно, что еще один законопроект Зеленского не признали в Конституционном суде Украины.

Обновлено в 22:33 Согласно закону, гражданам, проживающим в зоне проведения АТО/осуществления мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, оформляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по месту обращения лица или его законного представителя в уполномоченные органы, осуществляющие свои полномочия на территории области, в которой проводится АТО/мероприятия по обеспечению нацбезопасности и обороны.