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Зеленский одобрил перезапуск Госбюро расследований

Зеленский одобрил перезапуск Госбюро расследований (3 новости)

«Президент Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований»

Президент Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований. Об этом говорится в карточке законопроекта №2116 на сайте парламента. Документом перезапускается ведомство, что означает увольнение директора ГБР Романа Трубы и его заместителей сразу же после того, как закон вступит в силу. Теперь Госбюро расследований будет не центральным органом исполнительной власти, а государственным правоохранительным органом. Если сейчас руководителя ГБР и его заместителей назначают по результатам конкурса, и они должны вместе принимать важные решения, то согласно этому закону директор ГБР сам назначает себе трех заместителей и определяет их обязанности. При доработке документа ко второму чтению установили, что Президент будет определять организационную структуру Госбюро расследований. Кроме того, президент получил право уволить директора ГБР в таких случаях: заявление по собственному желанию, назначение на другую должность, 65-летний возраст, состояние здоровья, недееспособность, уголовное/коррупционное преступление, прекращение украинского гражданства, смерть, необоснованные активы. Кроме того, в список причин для увольнения добавили пункт "вывод Дисциплинарной комиссии о грубом нарушении правил профессиональной этики". По таким же причинам директор ГБР может уволить своих заместителей. Законом усиливается парламентский контроль за деятельностью Госбюро расследований. Верховная Рада раз в год будет заслушивать отчет директора ГБР о результатах деятельности органа за год. По итогам обсуждения депутаты утверждают отчет и признают работу директора ГБР удовлетворительной или неудовлетворительной – а это основание для увольнения. Кроме того, по крайней мере треть состава ВРУ (150 нардепов) могут в любой момент инициировать внеочередной отчет директора Госбюро. Директор Госбюро расследований назначается президентом по представлению конкурсной комиссии. Такую комиссию оставили в составе девяти человек, как и было определено ранее: по три человека от президента, парламента и три кандидатуры международных партнеров, утвержденные правительством. Перечень международных организаций, которые смогут подавать кандидатуры, утвердит Министерство иностранных дел. Сроки организационных процедур прописаны в законопроекте.

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  24.12.19, 12:33 Президент Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований. Об этом говорится в карточке законопроекта №2116 на сайте парламента. Документом перезапускается ведомство, что означает…
Подробности Подробности  ·  24.12.19, 13:03 Президент Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований
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