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Зеленский осенью хочет принять закон о концессиях

Зеленский осенью хочет принять закон о концессиях (4 новости)

«Осенью в Украине должны принять закон о концессии»

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что до конца года будет проведена земельная реформа, чтобы в 2020 году заработал полноценный рынок земли. Об этом он заявил на бизнес-форуме в Турции.

В частности, Зеленский отметил, что Верховная рада осенью примет закон о концессии, который позволит государству безопасно работать с частными компаниями.

"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, которая уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 млн гектаров", - добавил Зеленский.

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Участь Президента України Володимира Зеленського в українсько-турецькому бізнес-форумі

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 8 серпня 2019 р.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский осенью хочет принять закон о концессиях»
Фото Зеленский подтвердил планы по земельной реформе и запуску рынка
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Фото Зеленский осенью хочет принять закон о концессиях
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ТСН ТСН  ·  08.08.19, 12:00 Осенью в Украине должны принять закон о концессии.
Телеграф Телеграф  ·  08.08.19, 12:15 Владимир Зеленский в ходе своего визита в Турцию анонсировал принятие специального закона о концессиях.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.08.19, 14:05 Президент Владимир Зеленский во время бизнес-форума в турецком Стамбуле выразил надежду, что осенью украинский парламент примет закон о концессии.
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