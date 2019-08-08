Зеленский осенью хочет принять закон о концессиях (4 новости) «Осенью в Украине должны принять закон о концессии»

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что до конца года будет проведена земельная реформа, чтобы в 2020 году заработал полноценный рынок земли. Об этом он заявил на бизнес-форуме в Турции.

В частности, Зеленский отметил, что Верховная рада осенью примет закон о концессии, который позволит государству безопасно работать с частными компаниями.

"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, которая уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 млн гектаров", - добавил Зеленский.

Германия и Франция продолжат помогать Украине осуществлять реформы, -…

Участь Президента України Володимира Зеленського в українсько-турецькому бізнес-форумі

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 8 серпня 2019 р.