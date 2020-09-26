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Зеленский осмотрел КПВВ "Майорское" и посетил позиции ВСУ на линии фронта

Зеленский осмотрел КПВВ "Майорское" и посетил позиции ВСУ на линии фронта (3 новости)

«В рамках рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил контрольный пункт въезда-выезда Майорское»

В рамках рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил контрольный пункт въезда-выезда "Майорское", осмотрел его обустройство и порядок осуществления контрольных процедур на нем. Об этом сообщили в Офисе президента.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко доложил Владимиру Зеленскому, что на пункте обустроены четыре павильона паспортного контроля на каждом из направлений движения. Также функционируют два павильона для прохождения паспортного контроля лицами, пересекающими линию разграничения в пешем порядке.

"Президент осмотрел рабочие места работников пункта. На КПВВ оборудовано 35 рабочих мест для проверки паспортных документов, что позволяет избегать очередей даже в случае увеличения пассажиропотока", - сообщили в пресс-службе главы государства.

Также сообщается, что Владимир Зеленский ознакомился и с порядком пропуска транспортных средств на КПВВ.

Сергей Дейнеко отметил, что основные уг...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.09.20, 19:32 В рамках рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил контрольный пункт въезда-выезда "Майорское".
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  26.09.20, 20:16 Во время рабочей поездки в Донецкую область 26 сентября Президент Украины Владимир Зеленский в КПВВ «Майорское» провел совещание по вопросам работы Трехсторонней контактной группы
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