Зеленский отменил выговор двум замам Богдана

Сегодня в 10:05

Президент Владимир Зеленский досрочно отменил дисциплинарное взыскание в виде выговора первому заместителю главы Офиса президента Сергею Трофимову и заместителю главы ОП Кириллу Тимошенко. Об этом говорится в указе №958, размещенном на сайте ОП.

Выговор был объявлен "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента в Днепропетровскую область".

12 июля Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов заключили пари. Филатов пообещал закончить строительство моста до 14 сентября. В противном случае, он напишет заявление об увольнении - видео.

14 сентября президент проверил качество реконструкции Нового моста в Днепре и заявил, что пари продолжается.

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В тот же день Зеленский представил нового главу Днепропетровской ОГА.

16 сентября правоохранители объявили в розыск чиновников Днепровской мэрии по подозрению в присвоении средств на ремонте Нового моста.

17 сентября Зеленский объявил выговор двумя заместителям Богдана.

Обновлено в 11:20 Причина такого решения неизвестна.

Обновлено в 11:51 Трофимов – на своей должности курирует сотрудничество ОП с областными и районными администрациями. До этого он был исполнительным продюсером студии "Квартал 95". Тимошенко же отвечает за информационную политику, а до назначения в ОП руководил продюсерской компанией GoodMedia, занимавшейся медийным сопровождением предвыборной кампании Зеленского.