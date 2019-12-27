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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 11:51
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Зеленский отменил выговор двум замам Богдана

Зеленский отменил выговор двум замам Богдана (8 новостей)

«Причина такого решения неизвестна»

Президент Владимир Зеленский досрочно отменил дисциплинарное взыскание в виде выговора первому заместителю главы Офиса президента Сергею Трофимову и заместителю главы ОП Кириллу Тимошенко. Об этом говорится в указе №958, размещенном на сайте ОП.

Выговор был объявлен "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента в Днепропетровскую область".

12 июля Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов заключили пари. Филатов пообещал закончить строительство моста до 14 сентября. В противном случае, он напишет заявление об увольнении - видео. 

14 сентября президент проверил качество реконструкции Нового моста в Днепре и заявил, что пари продолжается.

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В тот же день Зеленский представил нового главу Днепропетровской ОГА.

16 сентября правоохранители объявили в розыск чиновников Днепровской мэрии по подозрению в присвоении средств на ремонте Нового моста.

17 сентября Зеленский объявил выговор двумя заместителям Богдана.

Обновлено в 11:20 Причина такого решения неизвестна.

Обновлено в 11:51 Трофимов – на своей должности курирует сотрудничество ОП с областными и районными администрациями. До этого он был исполнительным продюсером студии "Квартал 95". Тимошенко же отвечает за информационную политику, а до назначения в ОП руководил продюсерской компанией GoodMedia, занимавшейся медийным сопровождением предвыборной кампании Зеленского.

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский отменил выговор двум замам Богдана»
Фото Зеленский досрочно снял выговор с первого замруководителя ОП Трофимова и замруководителя ОП Тимошенко
Фото Зеленский досрочно снял выговор с заместителей Богдана
Фото Зеленский досрочно снял выговор с заместителей Богдана
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  27.12.19, 09:48 Президент Украины Владимир Зеленский снял дисциплинарное взыскание с первого заместителя руководителя Офиса президента Украины Сергея Трофимова и заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.12.19, 09:50 Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом снял дисциплинарное взыскание с первого заместителя руководителя Офиса Президента Украины Сергея Трофимова и заместителя руководителя Офиса Президента…
Канал 112 Канал 112  ·  27.12.19, 11:04 Президент Украины Владимир Зеленский досрочно снял выговор с заместителей главы Офиса президента Сергея Трофимова и Кирилла Тимошенко. Об это говорится в соответствующем указе президента  №958/2019 от…
Телеграф Телеграф  ·  27.12.19, 11:14 Зеленский досрочно снял выговор с первого замруководителя ОП Трофимова и замруководителя ОП Тимошенко.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  27.12.19, 11:14 В сентябре президент объявил выговор Трофимову и Тимошенко.
ТСН ТСН  ·  27.12.19, 11:20 Причина такого решения неизвестна.
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  27.12.19, 11:51 Президент Владимир Зеленский досрочно снял выговор, объявленный указом №699 от 17 сентября первому замглавы Офиса президента Сергею Трофимову и замглавы Кириллу Тимошенко. Об этом говорится в указе главы…
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