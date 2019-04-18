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Зеленский отмену национализации Приватбанка свидетельством провала судебной реформы

Зеленский отмену национализации Приватбанка свидетельством провала судебной реформы (4 новости)

«Окружной административный суд Киева заявляет, что решение о незаконности национализации Приватбанка засекречено и не подлежит... Сообщение Решение суда про незаконность…»

Окружной административный суд Киева, принявший решение о денационализации "ПриватБанка", создал проблемы любому будущему президенту Украины. Такое мнение высказал кандидат в президенты Владимир Зеленский, заявивший, что президент Петр Порошенко имеет влияние на суд.Решение о незаконности национализации "ПриватБанка" принял Окружной административный суд, на который имеет влияние президент Украины Петр Порошенко. Об этом в эфире телеканала "1+1" сказал кандидат в президенты Владимир Зеленский.

Он назвал суд "карманным".

"Это решение глобальное, проблемное для следующего президента. А для действующего президента ответ простой. Можно много и подробно говорить о моих связях с [бывшим акционером "ПриватБанка", миллиардером Игорем] Коломойским. Но сегодня общество получило ответ, кто является марионеткой Коломойского", заявил Зеленский.

По его словам, банк должен остаться стабильным, но давить на суд, став президентом, он не собирается.

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На вопрос, удастся ли Коломойскому получить $2 млрд компенсации за национализацию "ПриватБанка", кандидат ответил: "У меня нет $2 млрд, чтобы их возвращать. Я не буду участвовать в коррупционных схемах, чтобы кому-то что-то возвращать".

"ПриватБанк" крупнейший коммерческий банк в Украине был национализирован 19 декабря 2016 года.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров о незаконности национализации "ПриватБанка". В НБУ заявили, что обжалуют это решение. Министерство финансов Украины также подаст апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда.

Коломойский говорил, что после выборов президента Украины надеется получить компенсацию в связи с национализацией "ПриватБанка" "в том или ином виде". Он также сказал, что не собирается возвращать банк, но хочет вернуть $2 млрд его капитала.

Порошенко 18 апреля заявил, что в случае победы на выборах президента Владимира Зеленского бывший акционер "ПриватБанка" Игорь Коломойский планирует вернуть "ПриватБанк" в собственность, в этом случае Украине грозит экономический кризис.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. Согласно официальным данным ЦИК, за шоумена Владимира Зеленского в первом туре проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко 15,95%.

31 марта Порошенко заявил, что выходит во второй тур президентских выборов с "марионеткой" Коломойского.

Зеленский заявил, что общается с Коломойским "только по бизнесу" и не встречался с ним в "политический период".

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский отмену национализации Приватбанка свидетельством провала судебной реформы»
Фото Зеленский отмену национализации Приватбанка свидетельством провала судебной реформы
Фото Зеленский считает отмену национализации Приватбанка свидетельством провала судебной реформы
Фото Зеленский заявил, что решение о незаконности национализации "ПриватБанка" принял "карманный суд" Порошенко
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Хвиля Хвиля  ·  18.04.19, 17:36 Окружной административный суд Киева заявляет, что решение о незаконности национализации Приватбанка засекречено и не подлежит... Сообщение Решение суда про незаконность национализации Приватбанка засекречено…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  18.04.19, 20:16 Кандидат в Президенты Владимир Зеленский считает, что решение Окружного административного суда Киева от отмене национализации Приватбанка свидетельствует о провале судебной реформы. Об этом говорится…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  18.04.19, 20:16 Кандидат в Президенты Владимир Зеленский считает, что решение Окружного административного суда Киева от отмене национализации Приватбанка свидетельствует о провале судебной реформы. Об этом говорится…
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