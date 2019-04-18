Зеленский отмену национализации Приватбанка свидетельством провала судебной реформы (4 новости) «Окружной административный суд Киева заявляет, что решение о незаконности национализации Приватбанка засекречено и не подлежит... Сообщение Решение суда про незаконность…»

Окружной административный суд Киева, принявший решение о денационализации "ПриватБанка", создал проблемы любому будущему президенту Украины. Такое мнение высказал кандидат в президенты Владимир Зеленский, заявивший, что президент Петр Порошенко имеет влияние на суд.Решение о незаконности национализации "ПриватБанка" принял Окружной административный суд, на который имеет влияние президент Украины Петр Порошенко. Об этом в эфире телеканала "1+1" сказал кандидат в президенты Владимир Зеленский.

Он назвал суд "карманным".

"Это решение глобальное, проблемное для следующего президента. А для действующего президента ответ простой. Можно много и подробно говорить о моих связях с [бывшим акционером "ПриватБанка", миллиардером Игорем] Коломойским. Но сегодня общество получило ответ, кто является марионеткой Коломойского", заявил Зеленский.

По его словам, банк должен остаться стабильным, но давить на суд, став президентом, он не собирается.

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На вопрос, удастся ли Коломойскому получить $2 млрд компенсации за национализацию "ПриватБанка", кандидат ответил: "У меня нет $2 млрд, чтобы их возвращать. Я не буду участвовать в коррупционных схемах, чтобы кому-то что-то возвращать".

"ПриватБанк" крупнейший коммерческий банк в Украине был национализирован 19 декабря 2016 года.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров о незаконности национализации "ПриватБанка". В НБУ заявили, что обжалуют это решение. Министерство финансов Украины также подаст апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда.

Коломойский говорил, что после выборов президента Украины надеется получить компенсацию в связи с национализацией "ПриватБанка" "в том или ином виде". Он также сказал, что не собирается возвращать банк, но хочет вернуть $2 млрд его капитала.

Порошенко 18 апреля заявил, что в случае победы на выборах президента Владимира Зеленского бывший акционер "ПриватБанка" Игорь Коломойский планирует вернуть "ПриватБанк" в собственность, в этом случае Украине грозит экономический кризис.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. Согласно официальным данным ЦИК, за шоумена Владимира Зеленского в первом туре проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко 15,95%.

31 марта Порошенко заявил, что выходит во второй тур президентских выборов с "марионеткой" Коломойского.

Зеленский заявил, что общается с Коломойским "только по бизнесу" и не встречался с ним в "политический период".