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Зеленский отправился в Харьковскую область (6 новостей) «Кроме президента в Чугуеве заметили главу Харьковской ОГА Кучера»

Так, Зеленский приехал на место авиакатастрофы под Харьковом в Чугуеве.

"В 12:00, кажется, мы с ним говорили еще вчера ночью и утром (с главой Кабмина Денисом Шмыгалем - ред.). Премьер готовит заседание Кабмина", - сказал Зеленский. Ранее стало известно, что львовянин, который находился в критическом состоянии - умер. Как сообщалось, Таран назвал предварительную причину авиакатастрофы в Харьковской области, а в ГБР назвали четыре версии причин авиакатастрофы в Харьковской области.

Обновлено в 12:47 Президент пообещал, что семьям погибших выделят государственную помощь

Обновлено в 13:10 Президент Украины Владимир Зеленский побывал на месте крушения самолета Ан-26 в Харьковской области