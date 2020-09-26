  1. Главная
  2. Новости
  3. Зеленский отправился в Харьковскую область
УНН УНН · · Обновлено в 13:10
· Область · Харьковская область · Зеленский приехал
Зеленский отправился в Харьковскую область

Зеленский отправился в Харьковскую область (6 новостей)

«Кроме президента в Чугуеве заметили главу Харьковской ОГА Кучера»

Так, Зеленский приехал на место авиакатастрофы под Харьковом в Чугуеве.

"В 12:00, кажется, мы с ним говорили еще вчера ночью и утром (с главой Кабмина Денисом Шмыгалем - ред.). Премьер готовит заседание Кабмина", - сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что львовянин, который находился в критическом состоянии - умер.

Как сообщалось, Таран назвал предварительную причину авиакатастрофы в Харьковской области, а в ГБР назвали четыре версии причин авиакатастрофы в Харьковской области.

Обновлено в 12:47 Президент пообещал, что семьям погибших выделят государственную помощь

Обновлено в 13:10 Президент Украины Владимир Зеленский побывал на месте крушения самолета Ан-26 в Харьковской области

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский отправился в Харьковскую область»
Фото Зеленский приехал на место падения Ан-26. Видео
Фото Зеленский приехал на место крушения самолета в Харьковскую область
Фото Президент Зеленский прибыл на место катастрофы АН-26
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  26.09.20, 11:12 Кроме президента в Чугуеве заметили главу Харьковской ОГА Кучера
Главред Главред  ·  26.09.20, 11:16 Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место катастрофы самолета ВСУ в Харьковскую область. В Офисе президента выразили соболезнование родным и близким погибших. Раненым пожелали скорейшего...
Фокус Фокус  ·  26.09.20, 11:42 ...
Подробности Подробности  ·  26.09.20, 12:47 Президент пообещал, что семьям погибших выделят государственную помощь
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  26.09.20, 13:10 Президент Украины Владимир Зеленский побывал на месте крушения самолета Ан-26 в Харьковской области
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Соль стал ближе к аренде в &quot;Тенерифе&quot;

Соль стал ближе к аренде в "Тенерифе"
Пілот АН-26 знав аеродром, як свої п&#039;ять пальців – Геращенко розповів нові подробиці про авіатрощу на Харківщині – фото

Пілот АН-26 знав аеродром, як свої п'ять пальців – Геращенко…
Жили небом: собратья погибших в АН-26 поделились воспоминаниями о них

Жили небом: собратья погибших в АН-26 поделились воспоминаниями о них
Мужчина с помощью автомойки создал на асфальте красивую фреску - этот шедевр сделал его звездой/Оказывается, повседневные дела можно выполнить оригинально и даже прославиться

Мужчина с помощью автомойки создал на асфальте красивую фреску -…
&quot;Вас любили и уважали&quot;: новые подробности о командире экипажа и курсантах

"Вас любили и уважали": новые подробности о командире экипажа и…
Украинский боксер Сергей Деревянченко оказался на 200 граммов легче соперника перед чемпионским боем

Украинский боксер Сергей Деревянченко оказался на 200 граммов легче соперника…
Прикрыла интимные места смайликом: провокационная дизайнер публикует эротические фото

Прикрыла интимные места смайликом: провокационная дизайнер публикует эротические фото
Коронавирус в Украине: Одесская область занимает 4 место по темпам заболеваемости

Коронавирус в Украине: Одесская область занимает 4 место по темпам…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.