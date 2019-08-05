Зеленский отпустил Кличко в отпуск на пять дней

Мэр столицы и глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко ушел в отпуск до 9 августа. Соответствующее распоряжение опубликовано на Официальном портале столицы. "По согласованию с президентом Украины отбываю в ежегодный основной отпуск сроком на 5 календарных дней с 5 по 9 августа 2019 года", – говорится в документе. Утром 4 августа Кличко заметили вылетающим из Киева. Соответствующее фото выложила журналистка Ирина Каспарова в Facebook. Как отмечает Страна.ua, судя по информации онлайн-табло киевских аэропортов на момент публикации поста Каспаровой, Кличко мог лететь в Анталию или Таллин. Как ранее сообщал Фокус: Глава ОП Андрей Богдан заявил, что в Киеве есть системные проблемы, которые можно решить кадровым путем. Позже Кличко подтвердил, что президент Зеленский собирается разделить должности мэра и председателя Киевской городской государственной администрации, а также назначить в горадминистрацию своего человека. 24 июля Офис президента обратился к Кабмину с просьбой уволить Виталия Кличко с поста главы КГГА. Кличко такую просьбу назвал антиконституционной и отказался инициировать внеочередные выборы мэра Киева. 30 июля на брифинге глава ОП Андрей Богдан заявил, что Кличко потерял контроль над столицей. Сам Кличко назвал заявление Богдана "подборкой сплетен и манипулятивных домыслов", а также призвал главу ОП "не позориться подобными информационными выступлениями и передавать свои страшилки в правоохранительные органы".