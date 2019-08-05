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Зеленский отпустил Кличко в отпуск на пять дней

Зеленский отпустил Кличко в отпуск на пять дней (6 новостей)

«Киевский городской голова Виталий Кличко отправился в отпуск»

Мэр столицы и глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко ушел в отпуск до 9 августа. Соответствующее распоряжение опубликовано на Официальном портале столицы. "По согласованию с президентом Украины отбываю в ежегодный основной отпуск сроком на 5 календарных дней с 5 по 9 августа 2019 года", – говорится в документе. Утром 4 августа Кличко заметили вылетающим из Киева. Соответствующее фото выложила журналистка Ирина Каспарова в Facebook. Как отмечает Страна.ua, судя по информации онлайн-табло киевских аэропортов на момент публикации поста Каспаровой, Кличко мог лететь в Анталию или Таллин. Как ранее сообщал Фокус: Глава ОП Андрей Богдан заявил, что в Киеве есть системные проблемы, которые можно решить кадровым путем. Позже Кличко подтвердил, что президент Зеленский собирается разделить должности мэра и председателя Киевской городской государственной администрации, а также назначить в горадминистрацию своего человека. 24 июля Офис президента обратился к Кабмину с просьбой уволить Виталия Кличко с поста главы КГГА. Кличко такую просьбу назвал антиконституционной и отказался инициировать внеочередные выборы мэра Киева. 30 июля на брифинге глава ОП Андрей Богдан заявил, что Кличко потерял контроль над столицей. Сам Кличко назвал заявление Богдана "подборкой сплетен и манипулятивных домыслов", а также призвал главу ОП "не позориться подобными информационными выступлениями и передавать свои страшилки в правоохранительные органы".

ФОТО К НОВОСТИ: «Зеленский отпустил Кличко в отпуск на пять дней»
Фото Зеленский отпустил Кличко в отпуск на пять дней
Фото Кличко укатил в отпуск с разрешения Зеленского
Фото Кличко ушел в отпуск
Фото Кличко ушел в отпуск на пять дней
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  05.08.19, 13:51 Мэр Киева Виталий Кличко, которого недавно потроллил Богдан на своей странице в Facebook, ушел в отпуск до 9 августа. Об этом говорится в распоряжении Киевского городского главы №693 от 2 августа. "По…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  05.08.19, 13:53 Мэр Киева Виталий Кличко ушел в ежегодный основной отпуск. Об этом говорится на сайте КГГА. "По предварительному согласованию с президентом Украины отбываю в ежегодный основной отпуск сроком на пять календарных…
Главред Главред  ·  05.08.19, 14:35 Киевский градоначальник и глава столичной горадминистрации Виталий Кличко официальной ушел в отпуск, который продлится до 9 августа. Соответствующая информация содержится в распоряжении...
Телеграф Телеграф  ·  05.08.19, 14:49 Киевский городской голова Виталий Кличко отправился в отпуск.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  05.08.19, 15:14 Мэр Киева Виталий Кличко ушел в отпуск на пять дней. Об этом говорится в распоряжении Киевского городского главы №693 в понедельник, 5 августа. "По согласованию с Президентом Украины отбываю в ежегодный…
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