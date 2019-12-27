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Зеленский перевел Грицака в запас СБУ – указ

Зеленский перевел Грицака в запас СБУ – указ (5 новостей)

«Зеленский уволил Грицака с воинской службы в запас»

Президент Владимир Зеленский уволил с военной службы в запас бывшего главу Службы безопасности Украины, генерала армии Василия Грицака. Соответствующий указ опубликован на сайте ОП.

"Освободить генерала армии Украины Грицака с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - сказано в тексте указа.

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ был назначен Иван Баканов – на тот момент глава партии Слуга народа. Позже Баканов стал главой СБУ.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  27.12.19, 19:10 Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил с воинской службы в запас Службы безопасности Украины генерала армии, экс-главу СБУ Василия Грицака.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.12.19, 19:32 Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил с воинской службы в запас Службы безопасности Украины генерала армии, экс-главу СБУ Василия Грицака.
Телеграф Телеграф  ·  27.12.19, 19:59 Президент Украины перевел Василия Грицака в запас СБУ.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  27.12.19, 20:37 Зеленский уволил Грицака с воинской службы в запас.
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