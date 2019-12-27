Зеленский перевел Грицака в запас СБУ – указ (5 новостей) «Зеленский уволил Грицака с воинской службы в запас»

Президент Владимир Зеленский уволил с военной службы в запас бывшего главу Службы безопасности Украины, генерала армии Василия Грицака. Соответствующий указ опубликован на сайте ОП.

"Освободить генерала армии Украины Грицака с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - сказано в тексте указа.

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ был назначен Иван Баканов – на тот момент глава партии Слуга народа. Позже Баканов стал главой СБУ.