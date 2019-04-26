Зеленский по случаю Чернобыльской трагедии: Государство всегда должно откровенно говорить с людьми, недопустимо скрывать правду (5 новостей) «Избранный президент выразил почтение памяти героев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции и подчеркнул, что государство не имеет права скрывать от…»

Победитель на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что трагедия на Чернобыльской АЭС научила украинцев нескольким вещам. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

По мнению Зеленского, государство всегда должна откровенно говорить с людьми. "Недопустимо скрывать от граждан правду, какой бы горькой она ни была", - написал он.

"Второе. Сплотившись и объединившись, люди способны обуздать и остановить любую беду", - считает Зеленский.

По словам лидера избирательной гонки, украинцы не имеют права забывать эти уроки, чтобы не допустить подобного в будущем.

Россия тайно предложила Северной Корее построить АЭС, — WP

"Вечная память погибшим. Склоняю голову перед подвигом героев-ликвидаторов", - добавил Зеленский.

Сегодня утром он появился в соцсетях и заявил, что улетает на выходные отдыхать в Турцию.

Ровно 33 года назад, ночью 26 апреля 1986 года, на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции около города Припять произошла техногенная катастрофа: взрывы разрушили реактор, из-за чего в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ.