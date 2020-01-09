Зеленский по телефону выразил соболезнования премьер-министру Швеции в связи с авиакатастрофой в Иране, - ОП (5 новостей) «Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном»

Украинский президент Владимир Зеленский в разговоре со шведским премьер-министром Стефаном Левеном пригласил Швецию присоединиться к расследованию авиакатастрофы в Иране.Президент Украины Владимир Зеленский 9 января провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, стороны авиакатастрофу в Иране, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский выразил соболезнования и передал слова поддержки для родных и близких граждан Швеции, погибших в результате авиакатастрофы.

"Украина потрясена трагедией. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание", сказал президент.

Он отметил, что Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности Чикагской конвенции о гражданской авиации. Он напомнил, что накануне в Иран прибыла группа украинских экспертов, которые будут привлечены к расследованию.

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"Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Наша задача узнать правду. Это главное", сказал президент Украины.

Он пригласил Швецию присоединиться к расследованию.

Со своей стороны Левен выразил соболезнования от народа Швеции и сообщил, что официальный Стокгольм готов помочь всеми возможными средствами в обеспечении прозрачного расследования.

Зеленский отметил, что Украина круглосуточно находится на связи с группой специалистов в Тегеране и будет информировать партнеров о ходе расследования.

"Во время разговора была отмечена важность звонка министров иностранных дел Украины и Швеции накануне, которые обсуждали сотрудничество в расследовании авиакатастрофы", добавили в пресс-службе.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 Канады, 82 Ирана, три Германии, 10 Швеции, четыре Афганистана, три Великобритании. МАУ опубликовала полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Иранская национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследованиии авиакатастрофы самолета украинской компании МАУ. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возграние, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт. Абедзаде также рассказал, что черные ящики были повреждены в результате пожара, при этом в обоих устройствах сохранилась информация.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, Украина ожидает, что украинских специалистов привлекут к расшифровке черных ящиков разбившегося в Иране самолета.

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Обновлено в 13:58 Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашраф Гани и выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Афганистана в результате катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Обновлено в 14:07 Украина потрясена трагедией. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание, – подчеркнул Владимир Зеленский.