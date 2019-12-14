  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Общество
Апостроф Апостроф · · Обновлено в 18:14
· Гибель · Погибший · Ликвидация · Фото
Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС (8 новостей)

«#112Украина В этот день 33 года назад закончили строительство укрытия четвертого энергоблока Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой эфир: https://goo.gl/jbGs8y»

Президент Украины Владимир Зеленский 14 декабря в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля", которые находятся в Киеве.

Обновлено в 15:18 В субботу, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обновлено в 18:14 #112Украина В этот день 33 года назад закончили строительство укрытия четвертого энергоблока Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой эфир: https://goo.gl/jbGs8y

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  14.12.19, 11:15 Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 декабря, почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "В День чествования участников ликвидации…
Joinfo Joinfo  ·  14.12.19, 13:01 14 декабря в Украине отмечается важная дата - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В памятном мероприятии принял участие президент страны Владимир Зеленский.
Городской Дозор Городской Дозор  ·  14.12.19, 13:31 Память погибших ликвидаторов Чернобыльской катастрофы почтили сегодня, 14 декабря, возложением цветов к памятнику жертвам аварии на ЧАЭС в Молодежном парке.
Фокус Фокус  ·  14.12.19, 14:09 В субботу, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства. "В День чествования участников…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новый Регион Новый Регион  ·  14.12.19, 14:23 В субботу, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Новый Регион Новый Регион  ·  14.12.19, 15:18 В субботу, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Канал 112 Канал 112  ·  14.12.19, 18:14 #112Украина В этот день 33 года назад закончили строительство укрытия четвертого энергоблока Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой эфир: https://goo.gl/jbGs8y
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
&quot;Мисс мира-2019&quot;: победительницей конкурса стала представительница Ямайки

"Мисс мира-2019": победительницей конкурса стала представительница Ямайки
Климатический саммит в Мадриде завершился без соглашения

Климатический саммит в Мадриде завершился без соглашения
Епифаний: ПЦУ будет праздновать Рождество 25 декабря, если все поддержат эту идею

Епифаний: ПЦУ будет праздновать Рождество 25 декабря, если все поддержат…
У фигуранта &quot;дела Хизб ут-Тахрир&quot; случился приступ в СИЗО, - адвокат

У фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" случился приступ в СИЗО, -…
Минветеранов готово оказать весь спектр правовой помощи подозреваемым в деле Шеремета

Минветеранов готово оказать весь спектр правовой помощи подозреваемым в деле…
Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Погода на 14 декабря: дождь и мокрый снег по всей Украине

Погода на 14 декабря: дождь и мокрый снег по всей…
Убийство Шеремета: суд арестовал Кузьменко и Антоненко

Убийство Шеремета: суд арестовал Кузьменко и Антоненко
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Есть 45 млн? В Украине начали проводить перепись населения

Есть 45 млн? В Украине начали проводить перепись населения
В СНБО назвали главную угрозу мировой безопасности

В СНБО назвали главную угрозу мировой безопасности
Водолазы-спасатели достали тела двух мужчин из озера на Киевщине

Водолазы-спасатели достали тела двух мужчин из озера на Киевщине
Трудовые мигранты Финляндии в основном украинцы

Трудовые мигранты Финляндии в основном украинцы
Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск: кто ушел 14-12-2019

Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск: кто ушел 14-12-2019
Бавария — Вердер — 6:1. Видео голов и обзор матча

Бавария — Вердер — 6:1. Видео голов и обзор матча
В Финляндии большинство заробитчан приехали с Украины. Названо количество

В Финляндии большинство заробитчан приехали с Украины. Названо количество
Францию затопило: есть первые жертвы, власти объявили эвакуацию

Францию затопило: есть первые жертвы, власти объявили эвакуацию
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.