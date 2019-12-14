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Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС (8 новостей) «#112Украина В этот день 33 года назад закончили строительство укрытия четвертого энергоблока Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой эфир: https://goo.gl/jbGs8y»

Президент Украины Владимир Зеленский 14 декабря в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля", которые находятся в Киеве.

Обновлено в 15:18 В субботу, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обновлено в 18:14 #112Украина В этот день 33 года назад закончили строительство укрытия четвертого энергоблока Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой эфир: https://goo.gl/jbGs8y